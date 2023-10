NextPage Media rozšiřuje aktivity o knižní edici, podporu získává na HitHit

Kniha Fotbalové pohádky Zděňka Folprechta v kampani na HitHit vybrala 313 tisíc korun, teď na ni NextPage Media navazuje první knihou z Edice Heroine – Manuál pro moderní mámy.

Knižní divize je plánovaným rozšířením aktivit vydavatelství NextPage Media o další segment. Společně se spuštěním paywallu na webu Footballclub.cz a chystaném zamčení části obsahu webu Heroine jde o další krok, jak monetizovat obsah, který oba mediální projekty vytvářejí. Kniha Fotbalové pohádky Zděňka Folprechta už uspěla v kampani na Hithit, kde od více než 420 dárců vybrala 313 tisíc korun. Na ni nyní navazuje kampaň na první knihu z Edice Heroine – Manuál pro moderní mámy. Cílová částka je 250 tisíc korun, krátce po startu už bylo v úterý 17. října vybráno přes 133 tisíc korun.

Obě knihy vyjdou v listopadu. Další kniha z edice Heroine pak naváže v první polovině příštího roku. „Naším cílem je představit čtenářům jak nové autory, tak úspěšné zahraniční tituly šité na míru čtenářům jednotlivých titulů,“ uvedl ředitel vydavatelství NextPage Media Martin Vlnas a dodal: „V perfektní znalosti publik a schopnosti k nim knižní novinky jednoduše komunikovat prostřednictvím newsletterů a sociálních sítí vidím naši největší konkurenční výhodu, část výtisků ale půjde i do klasického prodeje, kde je naším výhradním distributorem Kosmas.“

Kniha Fotbalové pohádky Zdeňka Folprechta cílí především na malé posluchače a čtenáře ve věku od pěti do dvanácti let a jejich táty a mámy se zájmem o fotbal. Obsahuje osm pohádkových příběhů, ve kterých vystupují nejen známé fotbalové hvězdy, ale také postavy z pohádkové říše. „Jsme přesvědčení, že fotbalové pohádky mají v Česku šanci uspět, protože v tomto segmentu zcela chybí vtipně a čtivě napsaná knížka, navíc od samotného fotbalisty. Tímto projektem pokračujeme v naší snaze mapovat celospolečenský přesah fotbalu,“ říká vydavatel Football Clubu Ondřej Tůma. Kniha vychází v nákladu 2500 kusů. Hlavním partnerem publikace je fotbalový podcast Kudy běží Zajíc, ve kterém Zdeněk Folprecht působí. Na propagaci knihy se ve videu podílel například i bývalý fotbalový reprezentant Pavel Horváth.

Druhou knihou, s níž vydavatelství NextPage Media cílí na vánoční trh, je kniha Manuál pro moderní mámy: Jak vychovat dcery, které změní svět. I ta si jde pro podporu na Hithit. Kampaň se stejnou cílovou částkou, 250 tisíc korun, odstartovala tento týden. Autorkou knihy, která se v Německu probojovala na přední příčky žebříčku bestsellerů časopisu Spiegel, je německá pedagožka a rodinná poradkyně Susanne Mierau. V Manuálu nabízí návod, jak z našich dcer vychovat ženy, které jednou budou žít svobodně a opravdu rovnoprávně.

„Za čtyři roky, co vydáváme Heroine, sleduji změnu v českém veřejném prostoru. Mnoho témat, která Heroine jako první popsala, se naštěstí už probojovalo i do mainstreamu. Pak jsou ale momenty jako třeba konference Česko na křižovatce, kdy do panelu není pozvaná ani jedna žena. A v tu chvíli si říkám, co všechno se ještě musí stát, než se shodneme na tom, že o naší společnosti by měli rovným dílem rozhodovat muži i ženy,“ vysvětluje šéfredaktorka Heroine Michaela Kramárová. Kniha vyjde v minimálním nákladu 2500 kusů, o distribuci se také postará Kosmas.

„Kniha Susanne Mierau promlouvá k matkám, aby věděly, jak vychovávat dcery, které se jednou nebudou bát přihlásit se o svá práva. Já k tomu dodávám, že Heroine chce otevřít diskusi o rodičovství a nechat promluvit nejen matky, ale i otce. Jinak musíme vychovávat nejen dcery, ale i syny. Jedině tak naše děti čeká lepší svět, než ve kterém žijeme my,“ dodává Kramárová.