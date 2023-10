Lindex podporuje kampaní boj proti rakovině prsu

V rámci podpory iniciativy Růžová stužka věnuje Lindex během října na projekty v boji proti rakovině deset procent z prodeje podprsenek na všech svých trzích.

Švédská značka Lindex se věnuje podpoře projektů v boji proti rakovině prsu již dvě desítky let. V letošní kampani vyzdvihuje osobní příběhy žen, které onemocněly, a ukazuje jejich sílu, bolest i naději. Díky kombinaci působivých vizuálních prvků, odborně zpracovaných filmů a osobních nahrávek těchto pozoruhodných žen zachycuje Lindex realitu života s rakovinou bez jakéhokoli filtru.

„Jsme nesmírně hrdí na to, že již dvě desetiletí podporujeme projekty v boji proti rakovině prsu, a náš závazek je v souladu s naším vyšším cílem – podporovat a inspirovat ženy,“ říká Sanna Lindgrenová, ředitelka oddělení kultury a komunikace ve společnosti Lindex, a dodává: „Na tuto cestu jsme se vydali nejprve na severských trzích, ale již několik let podporujeme Růžový měsíc na všech našich 18 trzích. Jedná se o nesmírně důležitou iniciativu, která zapojuje a spojuje naše zákazníky i zaměstnance a my chceme udělat vše, co bude v našich silách, abychom přispěli k tolik důležitému výzkumu rakoviny prsu.“

I v Česku tak Během října věnuje Lindex na podporu projektů v boji proti rakovině deset procent z prodeje podprsenek na všech svých trzích. Svojí podporou kampaně Růžová stužka vyjadřuje módní společnost svůj závazek bojovat proti rakovině prsu a ve své vlastní kampani představuje ženy, které podstoupily nebo v současné době podstupují léčbu rakoviny. Ke zvýšení informovanosti o důležitosti samovyšetření také vznikla na webu lindex.com sekce s návodem, jak samovyšetření provádět, i s podrobným průvodcem.

Kreativa pro kampaň vznikla in-house v centrále Lindex ve Švédsku. V České republice se o nasazení kampaně postarala agentura dentsu X ze sítě Dentsu. Ta měla na starost naplánování TV spotů a TV product placementu, video reklamy OLV Play a také digitální i statické OOH po celé ČR, v Praze především v centru města, obchodních centrech, v metru a na Hlavním nádraží.