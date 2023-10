Ikea v Česku odhalila vánoční kampaň s jezevčíkem, v Norsku jde ve spotech o zvracení a čůrání

Vánoční spot se „zamilovaným“ jezevčíkem poběží v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. V Norsku Ikea experimentuje se zcela jinou tonalitou.

Vy přinášíte lásku do každého koutu svého domova, Ikea vám přináší inspiraci, jak na to – to je hlavní myšlenka nové sváteční kampaně nábytkového řetězce. „Domov je místo jako žádné jiné, místo, kde můžete načerpat energii, cítit se dobře, udělat si pohodlí a nechat starosti – spolu s botami – venku! Ale hlavně je to místo, kde můžete být nablízku svým blízkým. Pojďme se dozvědět více o Strandmonu, nejlepším křesle člověka,“ napsala s vtipným odkazem na druhého hrdinu příběhu – jezevčíka – na svém profilu LinkedIn manažerka marketingové komunikace řetězce Iva Pohlová a přidal se k ní také Thomas Svitok, lídr integrovaných médií Ikea.

„Některé věci snadno vyměníte, ale lásku ne,“ je slogan spotu, který je globální, o českou adaptaci se postarala Publicis (kredity níže) a média plánuje Dentsu.

Mezitím Ikea zveřejnila v jiných zemích (nejprve v Norsku) tři jiné spoty ze série „Život není katalog Ikea“ a jak název napovídá, jde v nich o skutečné i nemilé okamžiky každodenního života. Ve spotech upouští od svého obvyklého „načančaného“ inspirativního stylu a ukazuje věci přímo ve víru používání.

K vidění jsou zatím tři spoty: Party, Čůrání, Zvracení

