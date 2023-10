Důležitost pocitu domova pro nemocné děti zdůrazňuje kampaň Domu Ronalda McDonalda

Rok od svého otevření v areálu motolské nemocnice oslavuje Dům Ronalda McDonalda kampaní od DDB Prague a produkce Stink s příběhem skutečné rodiny.

Nadační fond Dům Ronalda McDonalda (DRMcD) působí v Česku od roku 2002. Od této doby postupně shromažďoval prostředky na stavbu domu pro rodiny dětí dlouhodobě hospitalizovaných ve Fakultní nemocnici v Motole. Dům otevřel 24. listopadu 2022 a za první rok stihl přivítat více než 200 rodin, kterým poskytl bezplatné ubytování.

Jak to rodinám pomáhá, představuje kampaň vytvořená agenturou DDB Prague se spotem od produkční společnosti Stink a s režií Jakuba Jiráska. Hlavními hrdiny kampaně jsou členové rodiny Horeckých, která v Domě Ronalda McDonalda strávila přes tři týdny spolu se svými dvěma dětmi, zatím co to třetí bylo hospitalizováno ve FN Motol.

„Spot zachycuje momenty, které jim během pobytu pomohly cítit se aspoň částečně jako doma. Pocit domova se promítl taky do vizuálního zpracování,“ říká Iván Ardura, senior art director DDB Prague, a dodává: „V první části spotu prací s kamerou a prokládáním záběrů s analogovými fotografiemi jako z rodinného alba vytváříme dojem, že vidíme rodinu v domácím prostředí. Až na konci zjistíme, že se vlastně jedná o Dům Ronalda McDonalda v areálu nemocnice.“

Jak vysvětluje výkonná ředitelka nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda Ivana Švingrová Pešatová, je možnost mít rodinu nablízku pro malé pacienty stejně důležité jako léčba samotná: „Pro mnoho rodin je ale hospitalizace dítěte mimo jejich bydliště velkým problémem. My jsme pak pro ně často jedinou možností, jak zůstat spolu. V Domě jsme schopni ubytovat celé rodiny a vytvořit jim zázemí, aby se mohly cítit jako doma, i když je domov daleko. A právě tohle naše poslání jsme chtěli zachytit a přiblížit lidem.“

Simona Luteránová, senior copywriterka DDB Prague, pak ke kampani ještě dodává: „Při návštěvě Domu jsme zjistili, že uvařit dětem oblíbené jídlo, vyprat si nebo jen mít svůj klid na práci, dokáže rodinám hospitalizovaných dětí skutečně ulehčit těžkou situaci. Na tom jsme pak postavili spot, který ukazuje, že pocit domova se skrývá právě v maličkostech. A když se spojí úsilí mnoha dobrých lidí, je možné ho pro ty, kteří ho potřebují nejvíc, vytvořit i mimo stěny domova.“

Kampaň, která poběží online, na sociálních sítích a v printu, vznikla částečně v režimu pro bono. Agentura DDB proto děkuje všem partnerům, zejména produkční agentuře Stink, že se díky jejich pomoci podařilo dosáhnout profesionálního výsledku i při jinak omezeném rozpočtu.

Vizitka kampaně:

Kreativní agentura: DDB Prague

Produkční agentura: Stink

Klient: Dům Ronalda McDonalda, nadační fond

Mediální agentura: OMD

Social: Follow Bubble

Chief creative officer: Dora Pružincová

Senior copywriter: Simona Luteránová

Senior art director: Iván Ardura

Business director: Nikola Bochová

Senior account manager: Kristína Marčeková

Head producer: David Havel

Zvuk: Ondřej Dvořák

Hudba: Ondřej Holý

Režie: Jakub Jirásek

Voiceover: Veronika Arichteva

Foto: Ester Horovičová