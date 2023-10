Budeme mít letos prase! Svět i Jágr mluví v kampani na MS v Česku hokejsky

Ukážeme jim, kde má stát skříň. I toto švédské hokejové rčení, které v češtině nemá význam, zaznívá v nové kampani organizátorů MS v hokeji, které příští rok v květnu hostí Praha a Ostrava. Jejím cílem je podpora prodeje vstupenek, který začíná 10. října.

Na kampani spolupracoval Český hokej jako organizátor turnaje a marketingová agentura Unicorn Army. Výsledkem je koncept „Svět mluví hokejsky“, tři spoty, role pro Jaromíra Jágra a další zábavný obsah.

„Kreativa je postavena na fanouškovském zážitku a má plnit dva cíle. Jednak upozornit na to, že nejen české a slovenské zápasy, na které se bohužel nedostane každý, budou skvělým zážitkem, ale že stojí za to vidět i ostatní utkání mistrovství. A pak je záměrem, aby fungovala i v zahraničí,“ říká Martin Klčo, spoluzakladatel agentury Unicorn Army, která stojí i za logem šampionátu.

Vedle českých rčení se ve spotech objevují i slovenské, finské, švédské, polské a kanadské idiomy. „Cílem je sdělit, že mistrovství bude velkým hokejovým svátkem, na která se vyplatí do Česka přijet. Proto jsme vybrali fanouškovské téma a snažili se ukázat, že každá země fandí specificky. Hrajeme si s různými rčeními, které jsou pro hokej typická nebo se k němu hodí,“ uvádí Klčo.

Jeho tým našel a posléze vybíral z tisíců „hlášek“, které nakonec zúžil na sedm rčení, které se v komunikaci objeví. Budeme mít letos prase. Zavedem je do kozího rohu. Šoupnem to na police, kam máma dává sušenky. To jsou některá z nich. „Nápad vznikl z toho, že v Česku se říká čumět jako puk, což se na hokej perfektně hodí. Konečný výběr probíhal i na základě konzultací s národními svazy a Mezinárodní hokejovou federací tak, aby tato rčení byla vtipná i pro českého fanouška a byla potenciálně virální,“ vysvětluje Martin Klčo.

Na konci spotu se pak objevuje i legendární hokejista Jaromír Jágr. Byla to od počátku sázka na klasický „Jágr efekt“? „Vzniklo to časem, když jsme se rozhodli, že by ještě mohla zaznít hláška „těšit se jako malý Jarda“. Proto jsme Jaromíra zkusili oslovit. Řekl nám, že to pro něj bude první mistrovství světa v Česku, na kterém nebude hrát, ale že by rád byl u toho jako ambasador a pomohl nám. Ve střižně jsme pak viděli, že to funguje úplně perfektně,“ uvedl marketingový stratég Martin Klčo.