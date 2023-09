Radek Šnajdr z Hedepy: v kampani chceme předat pozitivní zkušenost s terapií

Platforma Hedepy, která zprostředkovává online terapie, právě spouští svou první televizní kampaň. „Chceme zasáhnout širší publikum a zvednout povědomí jak o celé kategorii, tak o naší značce,“ říká CMO Radek Šnajdr.

Dlouhodobým cílem Hedepy je destigmatizovat péči o duševní zdraví. „V české populaci je přes třicet procent lidí, kteří mají psychické těžkosti. O terapii přemýšlejí, ale ještě se pro ni nerozhodli. Těch, kteří k ní už přistoupili, je jen malé procento,“ uvádí ředitel marketingu.

Je stigmatizace psychoterapie velkým problémem?

Ano. Víme, že stále existuje vysoké procento lidí, kteří ji vnímají spíše negativně. Jde převážně o starší ročníky, které mohou pociťovat psychickou pomoc jako slabost nebo neschopnost se s potížemi vypořádat sám. Může to být způsobené i rozdílnou dobou — ta dnešní je daleko rychlejší, člověk se setkává s více podněty, je na něj vyvíjen mnohem větší tlak. Mladší generace je terapiím více nakloněná.

Co tento příklon mladých pro obor péče o mentální zdraví znamená?

Že se zvedá. Je to vidět v objemu vyhledávání i ve veřejném prostoru, kde se více objevují témata spojená s vyhořením, depresí, úzkostmi nebo psychickými problémy dětí. To vše zvyšuje povědomí o oboru. Snažíme se v komunikaci hodně vzdělávat a říkat, že terapie je například jako návštěva zubaře. Tam také nechodíte jen, když vás bolí zub. Nechceme, aby to bylo až to konečné řešení, když se už nedokážete zvednout z postele. Ale aby terapie byla něčím normálním a fungovala na bázi prevence.

Se začátkem září spouští Hedepy svou první televizní kampaň. Proč jste se rozhodli do ní investovat?

Souvisí to s fází firmy, ve které se nachází, a firemními cíli orientovanými na růst (na jaře získalo Hedepy ve třetím investičním kole pobídku 50 milionů korun — pozn. redakce). Na trhu jsme tři roky a s kanály, které jsme dosud využívali, jsme narazili na určitý strop. Chceme zasáhnout širší publikum a zvednout povědomí jak o celé kategorii, tak o naší značce.

Jak koncept vznikal?

Snažili jsme se službu, která není jednoduchá na vysvětlení, dobře odkomunikovat. Možná přijde argument, že jsme příliš explicitní, ale naším záměrem bylo vykreslit ji takovou, jaká je, a spojit ji s pozitivní emocí. I z výsledků pretestů nám vyšlo, že právě to je to světlo, ve kterém máme terapii ukazovat. Chceme tak lidem předat pozitivní zkušenost s psychoterapií. Proto koncept pracuje s pohodlným „fluffy“ gaučem (viz. náhled spotu na straně 20 — pozn. redakce).