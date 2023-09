Předplatné do kina Tady Vary představuje nová kampaň s Jiřím Bartoškou

Jiří Bartoška vypomůže jako chůva nebo taxikář v nové kampani na „kinopředplatné“ od agentury Zaraguza.

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary představuje nový projekt – sezónní předplatné do kina Tady Vary. Z kvalitní kinematografie chce udělat dostupnou a pravidelnou událost v diářích českých diváků a chystá promítání a předpremiéry očekávaných filmů v 43 kinech po celé republice v jeden večer, desetkrát ročně. S červeným kobercem pro diváky, vstupy od domácích i zahraničních tvůrců, přípitkem a festivalovou atmosférou

Projekt představuje kampaň Prostor pro film s Jiřím Bartoškou v hlavní roli, kterou připravila agentura Zaraguza s produkcí Boogie Films v režii dua Baobab. „Spousta z nás si říká, že bychom chtěli častěji chodit do kina a vyhradit si, čas od času, večer pro kvalitní filmovou kulturu. Ale pak se to tak nějak neděje,“ říká Judita Ružičková ze Zaraguzy. A dodává: „Předplatné Tady Vary dává divákům prostor pro dobrý film. To symbolizují i spoty, ve kterých divákům usnadňuje večerní návštěvu kina pan Bartoška – pohlídá jim po dobu promítání dítě nebo za ně převezme šichtu v taxíku.“

„Jiří Bartoška je synonymem nejen Karlovarského festivalu, ale i kinematografie vůbec. Jsme rádi, že se této role ujal a bylo pro nás všechny radostí podpořit projekt, který přináší film blíž českému divákovi,“ dodává Roman Biath, kreativní ředitel Zaraguzy.

Program pro sezónu 2023/24 startuje 18. října filmem Anatomie pádu. Předplatné tvoří deset festivalových promítání v 43 kinech po celé republice, z toho tři promítání zdarma. Filmové večery probíhají v předem stanovených termínech a vstupenky na jednotlivé filmy jsou snadno přenositelné. Více informací poskytuje web projektu tadyvary.cz.

