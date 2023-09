Penny v kampani „Hrdě hezky česky“ chce posílit povědomí o odpovědném chování

Maloobchodní řetězec Penny spustil se začátkem září novou kampaň „Hrdě hezky česky“. Jejím základem je představení aktivit na poli společenské odpovědnosti.

„Penny se vždy snaží chovat jako dobrý soused. Dlouhodobě tedy podporujeme prostředí, ve kterém žijeme. Máme řadu aktivit, jejichž prostřednictvím se staráme o svět okolo nás, ať už je to pěstování včel, sázení stromů nebo úklid našeho okolí. Podporujeme rodiny s dětmi, seniory, spolupracujeme s potravinovými bankami. Pro nás je důležité tyto věci skutečně dělat, a ne o nich jen mluvit. Na druhou stranu, řada lidí třeba netuší, co vše ve skutečnosti v Penny děláme, a protože jsme na to hrdí, rozhodli jsme se připravit novou kampaň, kde s nimi budeme tyto naše hodnoty sdílet,“ popisuje Vít Vojtěch, vedoucí strategického marketingu Penny Česká republika.

Základem kampaně jsou čtyři televizní spoty: starost o přírodu, spolupráce s Českou obcí sokolskou, péče o aktivní život pro seniory a poděkování zaměstnancům Penny. „Na billboardech i v televizi vystupují skuteční zaměstnanci Penny, s nimiž se naši zákazníci mohou každý den setkávat na našich prodejnách,“ říká Vít Vojtěch.

Součástí kampaně je i podpora Penny jako dobrého zaměstnavatele. „Nejlepší doporučení je vždy osobní doporučení. Víme, jak jsou u nás lidé hrdí na to, že jsou součástí našeho týmu. Máme více než 400 prodejen po celé zemi a pro nás je to jedna velká rodina. Ano, v dobrém i zlém, tak to v rodinách chodí. Máme na našich prodejnách i případy, kdy u nás skutečně pracují takřka celé rodiny. A my jsme naopak hrdí na to, že takové zaměstnance máme. Jsme hrdí na to, že jsme Penny. Proto jsme se rozhodli se tím, a nestydím se to říci, zkrátka pochlubit,“ říká k této části kampaně zaměřené na employer branding Michal Batelka, vedoucí HR oddělení Penny.

Novou kampaň připravilo Penny pro televize, on-line a sociální média, tisk, in-store i kina. Na sociálních sítích odstartovala v neděli 3. září. Televizní diváci nové spoty poprvé viděli v pondělí 4 září.