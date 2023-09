Nealko Kozla chce ochutnat každý v nové mezinárodní kampani

Nový Kozel 0,0% se už kampaní od Triad Prague představuje v Polsku, rozšíří se do Jižní Koreje, Slovinska či Itálie.

Značka Kozel ve světě do svého portfolia k aktuálním produktům Kozel Premium Lager a Kozel Dark přidala novinku Kozel 0,0%. Ta nahradila původní Kozel Nealko, jenž obsahoval 0,5 % alkoholu. Díky úpravě receptury získala značka příležitost expandovat, produkt je už v tuto chvíli dostupný v Polsku, Finsku, Slovinsku, Chorvatsku i Jižní Koreji. K těmto zemím se příští rok přidají i Rumunsko nebo Itálie.

Kozel 0,0% je v porovnání se standardními světlými nealkoholickými pivy výjimečný svou chutí a barvou. Jedná se totiž o polotmavé pivo s rubínovou barvou. Jak dodává Ard Bossema, ředitel globálního marketingu pro Asahi Europe & International: „Bylo načase přinést 0,0% ležák, který nejenže nedělá kompromisy ve skvělé chuti a intenzitě, ale naopak ji ještě vylepšuje. I tak si ale zachovává stejný polotmavý barevný profil jako Kozel Non-Alcoholic.“

Právě barva se stala hlavním hrdinou nové mezinárodní kampaně od Triad Prague, která byla nejprve nasazena v Polsku. Vysílá se v TV, online i na sociálních sítích. Kampaň vznikla v dílně Armada Production a kromě Polska bude nasazena v dalších zemích, jako Jižní Korea, Slovinsko, Chorvatsko, Rumunsko a Itálie.

„V rámci našeho dlouhodobého kreativního konceptu příběhů z Popovic se vždy snažíme začínat u produktu samotného a pak si představit, co by se kolem něj mohlo Popovičákům stát. Velkou produktovou výhodou nového Kozla 0,0% je, vedle skvělé chuti, právě jeho unikání a lákavá rubínová barva. Ta se pak stala společně s pošťačkou hlavním hrdinou této kampaně,“ uvedl o kampani Richard Axell, kreativní ředitel v agentuře Triad, a dodal: „Ze spotřebitelského výzkumu víme, že klíčem k oblibě nového Kozla 0,0% je ho ochutnat. Díky tomu, že se jedná o polotmavé pivo, jeho chuťový profil je pro spotřebitele zajímavější, než co mohou nabídnout klasické světlé nealko ležáky. Proto jsme celou kampaň postavili tak, aby ponoukala k ochutnání.“

O produkci kampaně se postarala Armada Films. TV spot měl pod palcem dánský režisér Klaus Spendster, který pro mezinárodního Kozla točil už více videí.

Mezinárodní tým Kozla nasadil kampaň nejdříve v Polsku, kde se vysílá v TV, onlinu, na sociálních médiích a je zároveň podporována influencery. Kampaň bude nasazena také ve Finsku a v následujících letech také v Jižní Koreji, Slovinsku, Chorvatsku, Itálii a Rumunsku.

Vizitka kampaně:

Klient: ASAHI CE & Europe

Značka: Kozel Global

Kreativní agentura: Triad Praha

Produkce: Armada Films

Režie: Klaus Spendser

Fotograf: Petr Dobiáš

Key account director: Marianna Šabíková

Ředitel strategie: Adam Špina

Kreativní ředitel: Richard Axell, Martin Keder

Art director: Barbora Ivánová

Senior copywriter: Maroš Hamorský

Grafický design: Tomáš Hopko, Ján Novysedlák