Livesport startuje globální kampaň Čti hru jako nikdo jiný

Technologická společnost Livesport chce oslovit sportovní fanoušky v desítkách zemí s kampaní od agentury Triad.

Česká technologická společnost Livesport odstartovala novou reklamní kampaň, kterou chce oslovit sportovní fanoušky v desítkách zemí. Sérii spotů, jejichž koncept vznikl v pražské agentuře Triad, spojuje slogan „Read the game like no one else“. Ten sportovní terminologií odkazuje na rychlost a široký informační záběr globální sítě Flashscore, jejíž výsledkový servis a zpravodajství používá přes 100 milionů uživatelů měsíčně. Livesport svou kampaň spustil při příležitosti MS v basketbalu a fanoušci ji pak uvidí i během dalších velkých sportovních událostí, včetně probíhajícího šampionátu v ragby.

Livesport dokáže sportovní výsledky zobrazit téměř okamžitě – dokonce rychleji, než je vidí diváci sportovních přenosů v televizi. K živým výsledkům a statistikám pak v rámci své globální sítě Flashscore loni přidal sportovní zpravodajství, které rozšířil do 13 zemí.

„Když agentura Triad přišla s claimem ‚Read the game like no one else‘, věděli jsme hned, že to je přesně ono. Koncept totiž zahrnuje jak jeden z nejčastěji zmiňovaných insightů, tedy že gól je v appce rychleji než v televizi, tak škálu dalších informací, které u nás uživatelé najdou. Funguje jako popis celé aplikace, obzvlášť ve spojení s naším zpravodajstvím,“ říká Lukáš Skalický, Head of Brand Livesportu, a dodává: „Náš servis dává uživatelům obrovské možnosti a je už na nich, jak je využijí. Mohou ostatním radit a pomáhat, ale také jim mohou pěkně pokazit sportovní zážitek. V každém případě jsou s naší aplikací vždycky o krok napřed.“

Loni během fotbalového šampionátu Livesport kampaní zasáhl kolem 150 milionů lidí z celého světa. „Pro letošek jsme si vybrali několik klíčových eventů, například ženský fotbalový šampionát, MS v basketbalu a v ragby nebo Wimbledon. Kolem toho stavíme kampaně v zemích, kde nám to dává největší smysl. Například v rámci basketbalového šampionátu jsme zvolili domácí Filipíny a Španělsko, během aktuálního ragbyového šampionátu zase cílíme především na francouzský trh,“ vysvětluje marketingový ředitel Livesportu Jan Hortík.

Kampaň se skládá ze čtyř spotů z kancelářského prostředí, ve kterých sledujeme dva kolegy. Hlavní hrdinové se vyznačují rozdílnými charaktery, oba ale spojuje vášeň pro sport a sportovní výsledky. Každý z nich využívá informace trochu jinak, což je katalyzátorem úsměvných situací. Komunikaci posouvá vizuální ztvárnění „game changing momentu“, který zdůrazní červené ozáření obličeje a audio podpis „Flashscore“. Červené ozáření je distinktivní brandový prvek, který funguje napříč formáty, drží konzistenci kampaně a rozpoznatelnost značky.

„Výzvou bylo vytvořit rychle pochopitelné pointy a přitom nesklouznout k nudné generičnosti. Kampaň poběží hlavně v digitálním prostředí, máme jen několik vteřin na to zaujmout a poměrně malý prostor, kdy má divák pochopit, co se stalo. Nejde tedy vymýšlet žádné složité interakce, všechno musí být jasné na první dobrou. Samotné USP naštěstí k úderným pointám přímo vybízely. Vědět výsledek dřív než kdokoli jiný nebo se dohadovat o tom, jak které utkání dopadne na základě dat – v kombinaci s omezením stopáže jsou to mantinely, které kreativcům nabízí zajímavý prostor,“ přibližuje vymýšlení spotů Michal Pivarči, kreativní ředitel Triad Praha.

„Jelikož se výstupy nasazují na různé video platformy s různými specifikacemi, byla pro nás velice důležitá modularita videí. Naše realizace nám do nich umožnuje nejen snadno naklíčovat záběry z různých sportů, ale variabilně pracujeme i s náhledy do aplikace, stopáží, packshoty a samozřejmě jazykovými mutacemi. Výsledkem jsou stovky variací,“ doplňuje Matúš Ficko, stratég pražského Triadu.

Novou kampaň Livesport připravil pro trhy na všech kontinentech, čemuž odpovídal výběr univerzálního kancelářského prostředí. Ze stejného důvodu je i herecké obsazení mixem lidí z celého světa, včetně dvou hlavních hrdinů.

„V předešlých letech byly středobodem našich spotů velké sportovní hvězdy. Teď se vracíme ke konceptu, kdy jsou hlavními hrdiny naši uživatelé – sportovní fanoušci,” vysvětluje marketingový ředitel Livesportu Jan Hortík. “Při volbě herců jsme zohlednili globální ambice naší kampaně. Do hlavních rolí jsme vybírali ze stovky tváří z pěti castingových studií a nakonec se rozhodli pro dva herce z Londýna. A v jednom ze spotů se znovu objeví naše ambasadorka Petra Kvitová,“ doplňuje Jan Hortík.

Kampaň režíroval Dán Anders Bundgaard, který natočil například známý spot na Tour de France, a z Dánska byl i kameraman Kasper Wind. Spoty jsou k dispozici v celkem sedmi jazycích (kromě češtiny také v angličtině, brazilské portugalštině, francouzštině, španělštině, polštině a portugalštině) a sportovní fanoušci je uvidí během největších sportovních eventů.

Na video z natáčení se můžete podívat zde: