Ikonický trojlístek oslavuje Adidas trojicí uměleckých spotů

S novou vizuální platformou značky odkazuje Adidas Originals na sílu trojic v působivých spotech od Daniela Wolfeho, Willa Dhorna a Justyny Obasi.

Ikonické logo trojlístku se třemi pruhy představil brand Adidas před více než padesáti lety, od roku 1997 patří trojlístek řadě Original, do níž spadají tenisky s designem prověřeným časem. S novou platformou značky a kampaní Adidas Originals oslavuje atlety a umělce, kteří původně sportovní brand dostali do popředí kultury s heslem: „Dali jsme světu originál, vy jste jich vrátili tisíce“ (We Gave the World an Original. You Gave Us a Thousand Back).

Platforma, která odkazuje na sílu trojic napříč historií, symbolicky startuje trojicí uměleckých spotů vytvořených s pomocí agentury Johannes Leonardo.

V prvním z nich režisér a zakladatel produkčního studia LoveSong Daniel Wolfe působivě ukazuje cestu tenisek Superstar z basketbalových kurtů k hip-hopové a break dance subkultuře, včetně camea skupiny Run-D.M.C., jejíž členové nosili tenisky „fresh“ bez tkaniček.

Další spot pod taktovkou režiséra Willa Dhorna doslova probíhá historií, když sleduje mladou běžkyni s teniskami Gazelle. Stejně jako se mění jednotlivé dekády, a s nimi i oblečení běžkyně, ukazuje se do jakých zákoutí kultury se tenisky probojovaly.

Vizuální umělkyně Justyna Obasi pak poetickými záběry ukazuje, proč původně tréninkovým fotbalovým botám s jiným názvem média dala přezdívku Samba, která se ujala jako oficiální název. Stalo se tak díky takřka tanečním pohybům fotbalistů, než se tenisky samotné protančily nejen na parkety klubů.

Každý spot doprovází specifická hudba, která má podtrhnout jednotlivé originály. Pro Superstar je to skladba „Tears“ z alba Son of My Father od Giorgia Morodera. Gazelle běží v rychlém rytmu songu Running One, pod nímž jsou podepsaní Johnny Klimek, Reinhold Heil a Tom Tykwer. Taneční atmosféru u tenisek Samba pak doprovází Cosmic Dancer od T.Rex.

Zároveň ke každému spotu vznikl triptych fotografií od Chadwicka Taylera, na nichž se objevují i partneři a „přátelé“ brandu jako Zinedine Zidane, David Beckham, Jenna Ortega, Pusha T či Jamiroquai, Jude Bellingham, Sam Fender a Joy Crookes.