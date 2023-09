Globální kampaní láká T-Mobile na nedávno spuštěný věrnostní program

Koncept kampaně pro Magenta Moments od londýnské Saatchi & Saatchi lokalizoval agenturní tým Ticino z WPP.

Hlavní benefity v Česku nedávno spuštěného věrnostního programu Magenta Moments i první partnerské nabídky představuje adaptovaná globální kampaň, která se od září objevuje v televizi, online a na sociálních sítích, nosičích OOH a v pobočkách operátora. Kreativní koncept pochází z dílny londýnské Saatchi & Saatchi, o lokalizaci se postaral tým Ticino (WPP).

„Chtěli jsme naše zákazníky odměnit a přispět k tomu, aby měli o trochu lepší den, potěšili sami sebe nebo sdíleli zážitky se svými blízkými či kamarády. Díky Magenta Moments si můžou dopřát cestu do atraktivních destinací, dobrou večeři nebo si vyrazit třeba do kina,“ říká Iva Menclová, šéfka marketingové komunikace, a doplňuje: „V aktivační kampani komunikujeme celkem ve třech rovinách – vedle budování povědomí o hlavních benefitech programu samotného se soustředíme i na specifické oblasti zájmu a životní styl. To doplňujeme propagací konkrétní speciální nabídky ve spolupráci s vybraným partnerem.“

T-Mobile Česká republika byl součástí mezinárodního týmu Deutsche Telekom, který kreativní koncept kampaně vyvíjel pro všechny země. Česká republika je pilotní zemí, kde jsou kampaň i celý program spuštěny. Následovat bude do konce roku Polsko, Chorvatsko a Severní Makedonie.

Základ kampaně tvoří 30sekundový televizní spot natočený v Gruzii. Vyobrazuje různá prostředí, v nichž zákazníci v aplikaci následují magentový koberec a nechávají se unášet na vlně atraktivních nabídek z různých oblastí. Spot budující povědomí o Magenta Moments bude ještě doplněn o 10sekundové partnerské kreativy.

Aktuální kampaň poběží do konce října, program Magenta Moments bude aktivní dlouhodobě, a to vždy v obměnách podle právě platných partnerských nabídek. Vedle televize bude k vidění i online, na sociálních sítích, venkovních plochách, pobočkách a v obchodních centrech, kde budou nasazeny i audio spoty. Objeví se také na reklamních plochách partnerů v rámci jejich vlastních kanálů.