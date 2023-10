Netflix ukazuje, jak vyniknout v nepřeberném množství obsahu

Personalizujeme nejen nabídku, ale i upoutávky, nechceme slibovat příliš, ani málo, říká Dániel Kabai z Netflixu.

Tým stratégů, analytiků a kreativců, jenž vytváří upoutávky a trailery pro veškerý obsah Netflixu z Evropy, Blízkého východu a Afriky, vede Dániel Kabai. Nespadá ale ani pod marketing, ani do oddělení pro uživatelskou zkušenost (UX). „Když si to představíte jako obchod s videokazetami, marketing láká pro vstup dovnitř a UX se stará o rozestavení obchodu, regálů a kazet. My na ně pak vyrábíme obaly, aby zaujaly správné zákazníky,“ přirovnal fungování týmu pro propagaci obsahu Kabai během festivalu Golden Drum.

Tým je potřeba, protože knihovna obsahu je široká, neustále se rozrůstá a pro upoutání pozornosti uživatelů úplně nefungují klasické praktiky filmového marketingu. „Lidé naši nabídku procházejí rychle, upoutávku sledují méně než sekundu, takže musíme být strategičtí, jak ten čas co nejlépe využít a vystihnout, o co ve filmu nebo seriálu jde,“ uvedl Kabai. A jeho tipy se mohou hodit i kreativcům, kteří potřebují vyniknout v nepřeberném množství podobných reklam.

Dvojí personalizace

Netflix podle Kabaie hodně investuje do personalizace. Po diváky neupravuje jen samotnou nabídku platformy podle dat o tom, co a jak dlouho sledovali. Stejně tak jim na míru šije i náhledové obrázky a teasery filmů a seriálů.

Jak to funguje, přiblížil Kabai na populárním seriálu Stranger Things, který sleduje setkání party dětí a jejich blízkých s nadpřirozenými úkazy v americkém maloměstě 80. let: „Mně se seriál ukáže s fotkou vystihující atmosféru 80. let, protože mě věci z dekády baví, když jsem se během ní narodil. U mé dcery náhled zdůrazní herečku Millie Bobby Brown, protože je její fanynka a je také náctiletá. Můj bratr miluje cokoli s příšerami, a tak uvidí monstra ze světa Stranger Things.“