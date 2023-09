Pět trendů v posílení efektivity kampaní

Tipy podle více než 13 tisíc otestovaných kampaní ze 70 trhů představila minulý týden v Praze společnost Kantar.

Jak zástupci výzkumné agentury při představování tipů vycházejících z kampaní testovaných pro soutěž Creative Effectivness Awards upozornili, reklamy by měly být především kreativní. Analýza Link+ a ROI databáze od WARC totiž ukázala, že komunikace s vysoce kvalitní kreativou přináší v průměru 4,9násobek zisků z investic do marketingu z krátkodobého pohledu a z dlouhodobého 5,7násobek.

Únik z reality

První trend pomáhá divákům na chvíli zapomenout na strasti každodenního života. V době, kdy lidé odolávají několika krizím najednou, funguje čím dál více. Šikovně toho využilo třeba KFC s televizní kampaní, která se částečně vracela do 50. let minulého století. Zvládla to ale propojit s dneškem tak, že se i posílilo vnímání značky jako současné. „Sázka na nostalgii je příležitostí, jak vyniknout, protože tuto emoci v kampaních používá jen jedno procento námi testovaných kampaní,“ upozornila navíc Michaela Štenglová z creative domain Kantaru.

V Česku podobný postup zvolila například kampaň Woltu od Triadu se snovým ztvárněním radosti z doručení jídla.

Top TV kampaní podle Creative Effectivness Award je KFC Héritage, který pro francouzskou odnož fast-foodu vytvořila Havas Paris. Vedle nostalgie šikovně využívá i muziky, která moderním rytmem pomáhá ukázat značku jako tu, jež umí držet krok s dobou.

Emoce pro vzpomínky

Zvlášť pro budování hodnoty značky funguje vzbuzování emocí. Dle databáze Kantaru se vyplatí sázet především na překvapení, soustředění a pobavení diváků. Z oceněných kampaní se to podařilo například Cadbury ve Velké Británii s mile dojemným rodinným příběhem. Právě kreativní platformy, které umožňují dlouhodobě vyprávět příběhy spojené se značkou, podle Štenglové fungují například pro budování vnímané prémiovosti značky.

Z tuzemských brandů se daří pracovat s emocemi například České spořitelně, s platformou #silnější.