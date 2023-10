Sedm rad pro co nejefektivnější partnerství kreativní agentury a klienta

Úzká spolupráce s agenturou LePub učinila z Heinekenu jednu z nejkreativnějších značek na světě. Na jakých základech stojí jejich úspěšné partnerství? To společně odhalili na festivalu Golden Drum.

Loni zde získal Heineken cenu Grand Prix pro nejlepší brand. Letos si jeho kampaně odvezly z Portorože tři Grand Prix, čtyři zlaté, dva stříbrné a dva bronzové trofeje. I to je výsledek spolupráce s LePub — agenturou, která vznikla před třemi lety z popudu Publicis Groupe a nizozemského výrobce piva, aby zastřešila kreativitu, data a brand experience. A aby přinášela Heinekenu lokalizovanou kreativitu v globálním měřítku. O jejich vztahu a výsledcích společné práce, která musí reflektovat to, že se lidé méně druží a nechodí do barů a restaurací, hovořili před nabitým sálem Daniela Iebba, ředitelka globální komunikace Heinekenu, a Mihnea Gheorghiu, šéf kreativity LePub.

Kreativita funguje — je však založena na skutečném partnerství. To byl první z poznatků úspěšné spolupráce. „Věřím, že spojení ‚klientská agentura‘ je jen nálepka. Jsme jeden tým a musíme být vůči sobě nároční. Potřebujeme se navzájem stimulovat, protože tak vzniká ta nejlepší kreativní práce,“ nastínila Iebba.

Důvěra je žádoucí a musí být obousměrná a nesouhlas je součástí procesu. To byl postřeh Gheorghiua, podle kterého musí klient důvěřovat agentuře v tom, že vznikne ta nejlepší práce. Naopak agentura musí znát limity, které nelze ignorovat.

Pochopit byznys a brand. To je další klíčová role agentury. Aby se tak stalo, klienti musí do vztahu investovat čas, aby si byli jisti, že jejich partner zná dynamiku podnikání značky a její obchodní procesy. Důležité je co nejvíc mluvit o briefu a vést rozhovory co nejupřímněji.