Kaspen po 20 letech mění majitele, agenturu přebírá Tomáš Kopečný

Nový vlastník Kaspen Tomáš Kopečný střídá spoluzakladatele Zdeňka Kašpara. Agenturu povede Barbora Hájková.

Po více než dvaceti letech mění značka Kaspen majitele. Novým vlastníkem se stává Tomáš Kopečný, který vystřídá Zdeňka Kašpara, jednoho z původních zakladatelů.

„Jsem rád, že novým majitelem je právě Tomáš, se kterým nás pojí přátelství táhnoucí se přes dvě dekády. Ideově jsme na stejné vlně a naše agentury si historicky vždy pomáhaly. Proto věřím, že značka Kaspen/Jung von Matt bude víc než v dobrých rukou a Tomáš se svým týmem udělá maximum, aby hodnoty, na kterých jsme Kaspen vybudovali, zůstaly zachované,“ říká Zdeněk Kašpar.

Podle Zdeňka Kašpara se agentura Kaspen/Jung von Matt po covidové pandemii potýkala se ztrátou klíčových klientů a i poté se jí dařilo jen pomalu vymaňovat z postcovidové recese. V poslední době hledala strategického partnera, se kterým by byla schopna navázat na své nedávné úspěchy.

Barbora Hájková, Zdeněk Kašpar a Tomáš Kopečný

V agentuře také končí její současný výkonný ředitel Martin Pešta, který ji vedl poslední dva roky. Ve vedení ho vystřídá Barbora Hájková, která do agentury přichází z konzultační společnosti S5ive. Bude mít na starosti nové nastavení agentury. „Není tajemstvím, že dnes už jen samotná kreativita nestačí. Portfolio poskytovaných služeb, ať už přímo agenturou, nebo skrze třetí strany, se stává podstatně komplexnějším odvětvím, než tomu bylo před pár lety, a současně s tím vyžaduje i podstatně vyšší nároky v oblasti péče o klienty. Proto úkolem číslo jedna bude implementace našich standardů s jasným cílem vytvořit agenturu s vysokou kvalitou klientského servisu,“ říká Hájková, která posledních více než dva a půl roku působila v S5ive právě jako client service directorka.

Spolu s Kopečným a Hájkovou do Kaspenů přicházejí Adéla Djelmová jako account director, Kateřina Kyselová v pozici ředitelky financí a další členové accountského a kreativního týmu z S5ive.

„Kaspen je skvělý a silný brand, který se nesmazatelně zapsal do historie české a evropské reklamy. O takové značky by se mělo bojovat. Navíc je to firma, se kterou mě pojí silné osobní pouto. V době, kdy jsem vedl Scholz & Friends Praha, jsme s Kaspenem svedli mnoho bojů o klienty, přetahovali se o talentované lidi a kromě toho celou dobu sídlili méně než 200 metrů od sebe. Přesto jsme měli dobré vztahy. Proto když mě Zdeněk Kašpar s touto nabídkou oslovil, rozhodl jsem se do toho jít,“ dodává Tomáš Kopečný.