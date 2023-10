Catalin Dobre: Bez vyzývání konvencí se k inovacím nedostanete

Zní to jako klišé, ale základem úspěchu je tvrdá práce, říká Catalin Dobre z rumunské agentury McCann, který se letos stal členem Síně slávy festivalu Golden Drum.

Gratuluji k zařazení do Síně slávy, co jste na to říkal?

Děkuji. Je to pro mě opravdu čest, zařazení do Síně slávy mě ohromně potěšilo. Je to jako ocenění našeho dlouhodobého vztahu s festivalem. Byl jsem v Portoroži jako junior, kreativní ředitel, šéf kreativců v regionu, jako přednášející, přebíral jsem ocenění, porotcoval… Festival je úžasný, zajímavě se vyvíjí. Byl jsem tu poprvé asi před patnácti lety, tehdy to bylo oproti dnešku o dost jiné. Golden Drum připomínal spíše hudební festival — hlavní evropské trhy měly své vlastní party. I to bylo tak trochu jako soutěž, kdo uspořádá tu nejlepší. Chodilo se z jedné akce na druhou a cestou jste potkával zajímavé lidi. Byl to úžasný organický networking, skvělá atmosféra pro mladé kreativce, jako jsem tehdy byl já. Festival je skvělý v tom, že pomáhá rozvíjet kreativní kulturu v regionu a rozvoj talentů a pravděpodobně tím ocenili i nějaký můj přínos.

Catalin Dobre

Původně vystudoval filozofii, ale před 20 lety začal pracovat v reklamě jako copywriter. Během dalších let získal 39 ocenění z Cannes Lions, včetně dvou Grand Prix a jednoho Titanového lva. Ocenění má ze všech významných mezinárodních reklamních přehlídek včetně D&AD, Clio, One Show, Eurobest, LIA, New York Festivals, Cresta a Golden Drum. Celou svou kariéru je věrný rumunské McCann, kde je dnes výkonným kreativním ředitelem a Co-CEO. K tomu je ještě chief creative officer McCann Worldgroup pro region střední a východní Evropu.

Říkal jsem si, jestli při přemýšlení o zařazení do Síně slávy nevzali v úvahu i „Dobre Index“, který na LinkedIn podle vás vypočítal globální výkonný kreativní ředitel Publicis Italy Andrey Tyukavkin. Bere ho jako počty trofejí z Cannes Lions dělené roky věku a cílem je dostat se nad jedničku…

Rozesmálo mě nahlas, když jsem jeho příspěvek viděl. Překvapil mě, něco podobného jsem opravdu nečekal. Andreye respektuji, dělá skvělé věci, je to machr. I ten vtípek s indexem ale vlastně ukazuje, jaký vliv můžete mít na něčí kariéru, kreativní energii. Že někoho můžete inspirovat k tomu, aby se do něčeho opřel. Přeci jen toho po nás náš obor chce hodně a podobná vzpruha a inspirace se hodí. Když takhle náhodou zjistíte, že podobný vliv na někoho máte, aniž byste to tušil, je to možná větší ocenění než nějaká oficiální trofej. Ten příspěvek je něco jako nezamýšlený dopad toho, co byste jako seniorní kreativec měl dělat přirozeně. Není to jako když máte vystoupení na konferenci, kterým chcete cíleně přivést k zamyšlení nebo inspirovat. Že takové reakce občas vzbudí „běžná“ práce, je opravdové ocenění, zvlášť když je to od lidí, kteří jsou tak dobří jako Andrey.

Vy ve vyhrávání cen za region McCann pokračujete dál v Cannes Lions i na Golden Drumu. Co je podle vás tajemstvím úspěchu?

Bude to znít jako klišé, která nesnáším, ale nevím, jak to říct jinak. Základem úspěchu je tvrdá práce. Můžeme se pořád bavit o nových trendech, vývoji a dospívání festivalů, posunech v hodnocení k dopadům a smyslu oceňovaných kampaní… To je samozřejmě důležité a přihlášky tomu musejí odpovídat. Práce potřebují mít jiskru, odpovídat trendům oboru a mít byznysový dopad. Všechno si ale také potřebujete odpracovat. Občas si u některých kreativců všímám velkých ambicí, ale trochu zapomínají na úsilí, které je tomu potřeba věnovat.