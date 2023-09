Ooh, Coca-Cola: QR kód jako umění v outdoorové kampani

Postavit OOH kampaň na vizuálu QR kódu má dvě slabiny: nebude vypadat vůbec sexy a tím pádem nebude nejspíš ani fungovat. Ale co když „Quick Response“ kód proměníte v umělecké dílo, tak jako se o to pokusila americká Coca-Cola?

Troy Ni je technologický kreativec a umělec. Na začátku léta začal experimentovat s nástroji umělé inteligence Stable Diffusion a ControlNet při tvorbě QR kódů a výsledky své tvorby postoval na sociální síti Reddit. Bylo to od Troye prozřetelné. Jeho práce si tam všimli zástupci americké Coca-Coly, kteří si od něj nechali vyrobit sérii pro svůj brand.

Ve spolupráci s agenturou WPP Open X tak vznikla netradiční OOH kampaň postavená na pěti energických a vizuálně atraktivních QR kódech, které po naskenování směřují na videoklip „Be Who You Are (Real Magic)“. A zároveň tematicky odkazují na jednotlivé pasáže pěti různých hudebníků v klipu. Píseň, kterou má na svědomí držitel Grammy Jon Batiste, odstartovala druhou sezonu globální hudební platformy Coke Studio, která „spojuje ty nejzajímavější začínající a průlomové umělce ze všech koutů světa“.

Pět unikátních QR kódů se od začátku srpna objevovalo na out-of-home plochách v kinech, zábavních parcích a na sportovních stadionech napříč Spojenými státy. Jakou měrou se podílely na 13 milionech přehrání videoklipu na YouTube, zatím není známo.

Pro Coca-Colu to letos není první experiment s umělou inteligencí. V březnu společnost spustila webovou stránku, kde lidé mohli tvořit digitální umění pomocí nástrojů AI a symbolů značky. V létě pak uspořádala event Real Magic Creative Academy, na kterém různí tvůrci pomoci DALL-E a ChatGPT-4 nechali vznikat umělecká díla související s Colou.