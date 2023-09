Ikonická Jágrova reklama na Bubble Tape má remake, žvýkačky nahradil burger

„Když mám hlad, utrhnu si malý kousek.“ Legendární reklama Jaromíra Jágra na žvýkačky Bubble Tape je klenotem devadesátých let. Teď se dočkala remaku, o který se postaral hokejista Bostonu Jakub Lauko.

Když tenhle spot běžel v českých televizích, Jakub Lauko – ročník 2000 – ještě ani nebyl na světě. Bylo to v roce 1998, tedy krátce po olympijském triumfu v Naganu. „Co je podle vás symbolem Ameriky?“ začíná reklama se záběry centra Pittsburghu, kde Jágr tehdy hrál. „Žvejkačka, americká žvejkačka,“ odpovídá hokejista.

Po čtvrt století se ikonický spot vrátil, i když s jiným produktem. Jakub Lauko si střihnul roli Jágra, aby podpořil jedno chomutovské bistro. „S kamarády z TØDI Chomutov jsme natočili remake na originál reklamu Jaromíra Jágra z devadesátek. Doufám, že se bude líbit a pobaví. A vy všichni zkuste burgery v TØDI Chomutov,“ vysvětlil Lauko, který je o 28 let mladší než Jágr.

Remake for the famous bubble gum add from @jj68jaromirjagr in 90’s. Have fun everyone. pic.twitter.com/ywwSTXh1Ee