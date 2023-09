Ve Zlíně se otevře nový obor zaměřený praxi v kulturních a kreativních odvětvích

Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně otevře od příštího roku nový obor – Kreativní odvětví a digitální kultura.

Na vzniku nového programu se podíleli odborníci a odbornice napříč kulturními a kreativními průmysly. Patří mezi ně například trendspotterka a zakladatelka komunity #HolkyzMarketingu Pavlína Louženská, europoslankyně Martina Dlabajová, zakladatelka Nové sítě Adriana Světlíková, ředitelka kandidatury Evropské hlavní město kultury Trenčín 2026 Lucia Dubáčová, VR architektka Markéta Gebrian, prezident Zlín Film Festivalu a Zlínského kreativního klastru Čestmír Vančura, nebo odbornice na service design Ladislava Zbiejczuk Suchá.



Studijní program je tvořen pro široké využití absolventů a absolventek v praxi, ve všech oblastech kulturních a kreativních odvětvích. Portfolio nabízených předmětů je proto široké – Kulturní management, Vizuální studia pro digitální věk, Kurátorství nových médií, Digitální design bez bariér nebo „Green design and sustainable materials“. Všechny předměty mají ambici propisovat do svých osnov hodnoty ateliéru, tedy inkluzi, diverzitu a přístupnost. Některé z předmětů budou vyučovány v angličtině.



„Ateliér Arts Management a obor Kreativní odvětví a digitální kultura je místem, kde se teorie mění v praxi. Zaměřuje se na inovace, digitální umění a design. Vzdělávání zde probíhá s důrazem na publikum, udržitelnost, diverzitu, inkluzi a přístupnost. Tak, aby kultura a umění byly pro všechny bez rozdílu,” popisuje zaměření nového studijního programu vedoucí ateliéru Arts Management Eva Gartnerová.



Přihlášky pro akademický rok 2024/2025 ke studiu nového studijního programu Kreativní odvětví a digitální kultura je možné elektronicky odeslat do 30. 11. 2023