Mentoringový program pro brand experince spouští Marketingový Institut

Partnerem několikatýdenního rozvojového programu Marketingového Institutu je agentura Ipsos. Mezi mentory jsou Jan Řehák či Milan Formánek.

Marketingový Institut založený Tomášem Pouchou spouští rozvojový program Brand Experience Mastermind, staví ho na formátu mentoringu. „Narozdíl od teoretických školení je mentoring šitý na míru konkrétnímu člověku a řeší jeho konkrétní problém. On si sám určuje, jaké téma se bude řešit. Mentor mu na té cestě pomáhá. Jde tam o tvrdé, ale i měkké dovednosti a mimo tým vybraných mentorů budou moci účastníci sdílet své zkušenosti s brand experience formou peer-to-peer,“ popisuje Tomáš Poucha.

Program bude probíhat několik týdnů převážně online se dvěma osobními setkáními, kde budou moci účastníci sdílet své zkušenosti a potkat se se všemi mentory osobně. Každý účastník si vybere mentora, se kterým bude spolupracovat přes online video platformu a může využít i více mentorů najednou.

Partnerem projektu, který má mezi mentory svého zástupce, je také výzkumná agentura Ipsos. „S našimi klienty dlouhodobě pracujeme na zlepšování zákaznické zkušenosti. V posledních letech ale čím dál více vnímáme potřebu širšího kontextu,“ říká Renata Novotná, client director customer experience Ipsosu, a dodává: „Naše čísla ukazují, že 27 procent firem ví, že nedoručují zákazníkům to, co jako značka slibují. A často je to proto, že nejsou na jedné lodi se svými zaměstnanci. Brand, zákazník a zaměstnanec je prostě trojice, která musí být konzistentní a v souladu. Jinak to nefunguje.“

Mezi mentory jsou i další významné osobnosti z oboru, každý z jiné oblasti. Je mezi nimi Gabriela Veenstra Skorkovská, která má zahraniční zkušenosti s behaviorální vědou aplikovanou v prostředí firem ve vztahu k posilování značky, Jan Řehák, který nabídne svých 27 let vytváření mediálních a komunikačních strategií v ČR i zahraničí, a marketingový expert Milan Formánek, který působil 14 let v marketingu společnosti Red Bull a nyní je konzultantem na volné noze. „Často se lidí ptám, co si pod marketingem představují. Nekonzistence v definici vytváří nenaplněná očekávání, interně i ve spolupráci s externími partnery. Baví mě do organizací přinášet výběr toho nejdůležitějšího z nejrelevantnějších světových zdrojů. Na míru pro jejich český kontext. A těm, kteří již vše znají, pomáhat zajistit, aby se to efektivně stalo realitou“, podtrhuje Milan Formánek.

Speciální bonusy v oblasti BX pak účastníkům přinesou Jiří Jón a Radek Matoušek z Ogilvy Czech, průkopníci Brand Experience v Čechách.