Zemřela reklamní manažerka a podnikatelka Kamila Mortimer

Dlouholetá obchodní ředitelka společnosti JCDecaux, podnikatelka a influencerka Kamila Mortimer zemřela při cestách na Bali.

Kamila Mortimer působila dlouhé roky v reklamním byznyse. Začínala v roce 2000 jako CEO agentury Schober Direct Marketing, kterou řídila téměř pět let. Poté jako generální ředitelka přes osm let vedla na venkovní reklamu zaměřenou společnost Outdoor-akzent, jež vznikla spojením čtyř agentur a se strategií nastavenou Mortimer zvýšila hrubý zisk o více než čtvrtinu. V jejím čele zůstala až do té doby, než ji v roce 2013 koupila skupina BigBoard Praha. Od září 2014 do roku 2020 potom šéfovala obchodu tuzemské pobočky JCDecaux, kde podle svých slov na sociální síti LinkedIn pomohla nastavit strategii, jež pomohla byznys vrátit k růstu.

Koncem loňského roku pak založila společně s Filipem Vaňkem společnost ForVital Pro, jež se zaměřuje na doplňky stravy a zdravý životní styl.

Od té doby působila také jako influencerka – jen na Instagramu má přes pět tisíc sledujících – a věnovala se cestování. Právě během pobytu na Bali podle serverů Extra.cz a Super.cz zemřela po nehodě skútru. Pohybovala se též ve společnosti známých osob, které jí nyní vzdávají hold především právě na Instagramu.

„Budeš chybět, je mi to upřímně líto. ‚Holky já jsem tak šťastná,‘ to jsi byla celá ty,“ uvedla například módní návrhářka Tatiana Kováříková s odkazem na větu, kterou Mortimer používala jako hashtag u svých příspěvků.

Maskér celebrit Pavel Kortan za sebe uvedl: „Kamila, za sebou nechává obrovskou stopu. Nikdo nikdy nebude jako ona a měla by být inspirací pro nás všechny, abychom si život užívali do poslední minuty.“

Svou kondolencí přispěla i někdejší první dáma Dagmar Havlová, návrhářka Beata Rajská, zpěvačky Patricia Vittek, Marina Jandová a Monika Absolonová, moderátorka Petra Svoboda či modelky Simona Krainová a Kateřina Průšová.

„Kamilo, tak to je teda, jak bys sama řekla ‚vole blbá zpráva‘. Kdo mě tady jako bude týrat, ať ti nechám tu polívku udělat přesně jak máš ráda? A kdo ti tam jako bude ‚nalejvat růžovku‘? Odpočívej v pokoji,“ dodal ředitel restaurace La Finestra Ladislav Balogh.

Zpěvačka Helena Vondrářčková pak na Facebooku vzkázala: „Jen těžko se hledají slova…Krutě nás Tvůj odchod oba zasáhl, byla jsi naše dlouholetá kamarádka a hlavně jsme obě byly krajanky. Kamilo, nikdy na Tebe nezapomeneme a děkujeme za všechno.“