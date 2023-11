Vedení Imper CZ a Mediaboard posiluje Miloš Myšička z LMC

Jako provozní ředitel Imper CZ a Mediaboard se Miloš Myšička zaměří na růst společností a jejich mezinárodní expanzi.

Miloš Myšička se stal provozním ředitelem (COO) v partnerských společnostech Imper CZ a Mediaboard. Zaměří se primárně na růst společností a jejich mezinárodní expanzi, kterou předznamenal už zářijový rebranding společnosti Monitora Media na Mediaboard. Do konce roku bude přebírat odpovědnost za kompletní obchod, marketing, HR a operativní část obou firem.

„Ambice a vize jak Imperu, tak Mediaboardu jsou velké a já mám velké výzvy rád. Zároveň je vidím jako velmi reálné a chci pomoci jejich naplnění. Věřím, že není vůbec otázkou, jestli budeme patřit mezi pět největších světových hráčů, ale spíše jak rychle,“ říká Miloš Myšička.

Myšička působil sedm let na pozici head of key account management and regional sales ve společnosti LMC. Zde měl na starosti nebo se spolupodílel na úkolech, jako je tvorba obchodní strategie, zefektivnění svěřených oddělení skrze reorganizaci týmů, zavádění kompetenčních modelů či startování produktů jako Atmoskop.cz nebo aplikace Práce za rohem. Jako konzultant pomáhal nastavit obchodní proces také v několika startupech a technologických firmách, mezi které patří Accomango, Cyrkl nebo Etnetera Flow.

„Miloš přináší mnohaleté zkušenosti ze společnosti, která prošla několikanásobným růstem. Právě ty chceme využít k tomu, aby nám již od začátku pomohl nastavit interní fungování společnosti na veškerých úrovních tak, aby náš plánovaný proces růstu a expanze proběhl co nejhladčeji,“ doplňuje Tomáš Berger, CEO Imper CZ a Mediaboard.