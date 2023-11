Reklamní expert Martin Charvát pracuje pro vládu

Martin Charvát se stal vedoucím komunikace vládního projektu Digitální Česko. Chce aby o digitalizaci veřejných služeb bylo více slyšet.

Vedoucím komunikace vládního projektu Digitální Česko se stal Martin Charvát. „Digitalizace veřejných služeb zjednodušuje život nám všem. Už probíhá a není o ní zatím moc slyšet. Je na čase to změnit,“ uvádí k tomu Charvát a dodává: „Ze všech možných stran slyšíme, že naše současná vláda špatně komunikuje. Tak jsem se rozhodl přiložit ruku k dílu.“

Charvát se v prostředí české reklamy pohybuje téměř tři dekády. Naposledy od listopadu 2018 jako idea maker v agentuře Haze věnující se inovacím v komerční komunikaci. Zároveň od září 2017 učí na Vysoké škole kreativní komunikace. V roce 2008 spoluzakládal a pak osm let spoluvlastnil agenturu Konektor. Předtím byl pět let kreativním ředitelem agentury Mark BBDO a přes devět let působil v agentuře Leo Burnett. Během své kariéry posbíral desítky kreativních ocenění u nás i ve světě včetně cen Clio, The One Show, D&AD či Cannes Dove. Zasedal nebo předsedal v porotách ADC Czech Creative Awards, slovenského Zlatého klince, festivalu Golden Drum, v New York Festivals, PIAF, Cresta Awards a dalších

Digitální Česko je komunikační platforma, která má občany informovat o tom, jak probíhá digitalizace veřejných služeb. Aktuálně pořádá například akci Týden pro Digitální Česko, jejíž druhý ročník v pražském Vnitroblocku zahájil vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš společně s prezidentem Petrem Pavlem. Zahájení se účastnila též místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová či šéf Digitální a informační agentury Martin Mesršmíd. Tématem letošního ročníku jsou digitální dovednosti, jimž se po celé ČR věnuje přes 120 přednášek a workshopů od více než 80 partnerských organizací.