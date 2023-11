Do agentury Saatchi & Saatchi přišel z Triadu Zoran Boškovič

Novým account directorem kreativní agentury Saatchi & Saatchi se stal Zoran Boškovič. V agentuře, která je součástí komunikační skupiny Publicis Groupe, vede jeden ze dvou accountských týmů. Na starost má klientský servis pro značky Mondelez, Savencia, Garnier, Visa nebo Stada.

Před příchodem do Saatchi & Saatchi pracoval Zoran Boškovič téměř 5 let v pražské agentuře Triad Advertising. Jako account manager a následně account director & vedoucí týmu se podílel na digitálních kampaních pro pivovar Gambrinus, mezi které patří například projekt na podporu amatérského fotbalu „Kopeme za fotbal“. Pracoval také na kampaních pro obchodního prodejce IKEA, Teta drogerie nebo Livesport. Stál také za první lokální ATL kampaní pro Wolt. Letos se dostal na shortlist kategorie Talent roku v rámci soutěže Agentura roku, kterou pořádá MAM.

V novém působišti vede Zoran Boškovič jeden z accountských týmů agentury Saatchi & Saatchi. Je zodpovědný za správu klientského servisu značek Stada, Mondelez, Savencia, Garnier, Visa nebo Bobcat. Kromě práce v marketingu je Zoran už dva roky také redaktorem slovenského Denníku N, kde se věnuje sportovní tematice. Píše především o zahraničních fotbalových ligách, pokrývá ale i další světové události. V loňském roce například reportoval průběh Tour de France.

„Na Saatchi & Saatchi se mi líbí, že si udržuje atmosféru hladové agentury, která chce tvořit skvělé a hlavně zábavné věci. Zároveň je výhodou, že je součástí velké komunikační skupiny, která i díky modelu Power of One dokáže odpovědět na jakýkoli požadavek klientů. Chceme být pro klienty byznysovými partnery, kteří nebudou jen dodavateli, ale budou jejich značkám přinášet strategická a efektivní řešení. Rád bych se také více zaměřil na téma kultury výběrových řízení a jejich férový proces. Sportovní reportáže píšu ve volném čase nebo po večerech, takže se mi to s prací v agentuře daří perfektně skloubit,“ říká Zoran Boškovič, Account Director kreativní agentury Saatchi & Saatchi.