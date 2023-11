Česká distribuční mění vedení, marketing vede Jaroslav Staněk

Novou pozici manažera pro komunikaci a marketing v České distribuční obsazuje Jaroslav Staněk, obchod řídí Martin Suchánek a finance Vendula Vasquez.

Česká distribuční, největší český distributor tištěných letáků, prochází změnami ve svém vedení. Novým obchodním ředitelem se na konci října stal Martin Suchánek, který se v oboru pohybuje již od roku 2006. Nově vzniklou pozici manažera pro komunikaci a marketing obsazuje Jaroslav Staněk, který ve firmě působí již 13 let. Pozici finanční ředitelky od prosince zaujme Vendula Vasquez, která v minulosti prošla vedoucími rolemi na finančních úsecích několika firem. Personální změny jsou podle firmy reakcí na rostoucí oblibu tištěných letáků a nové trendy na trhu.

„V poslední době se tištěným letákům daří. Přibývají noví klienti, obnovuje se distribuce, rozšiřují se distribuční lokality a tím se zvýšil i objem doručovaných letáků nebo adresných zásilek. Zvýšení zájmu o letáky je znatelné, nepochybně je ovlivněno také zdražením potravin, které domácnosti vede k častějšímu vyhledávání slev,“ uvedl uvedl Petr Sikora, ředitel společnosti Česká distribuční, a dodal: „Pro nás se tím mění dynamika celé společnosti, proto jsme přistoupili i k těmto personálním změnám, které nám pomohou dále posilovat naši pozici na trhu a být spolehlivým partnerem pro naše klienty.“

Nový obchodní ředitel Martin Suchánek od roku 2006 zastával přední pozice ve společnosti TNT Post ČR a v posledních 12 letech působil ve společnosti Squadro. Jeho úkolem v České distribuční bude řídit vztahy s klienty, zejména bude zodpovídat za akvizice nových klientů a za udržování nadstandardních vztahů se těmi stávajícími. „Na práci v této nové funkci se velice těším a vážím si důvěry, kterou jsem v České distribuční dostal. Za dobu, co se v oboru pohybuji, ušla distribuce dlouhou cestu a překonala mnoho výzev a věřím, že má před sebou ještě dlouhou budoucnost,“ řekl Suchánek, který na současné pozici vystřídal dosavadního obchodního ředitele Jaroslava Staňka.

Martin Suchánek Jaroslav Staněk Vendula Vasquez

Právě výzvy a změny, kterými trh neadresné distribuce nyní prochází, vedly Českou distribuční k zavedení nové pozice marketingového a komunikačního manažera, kterou obsadil Jaroslav Staněk. „Nesporným trendem dnešní doby je digitalizace informací o akčních nabídkách, takže cítíme potřebu směrem ke stávajícím i potenciálním klientům komunikovat výhody klasického papírového letáku a jeho pozici v marketingové komunikaci,“ uvedl Staněk a dodal: „Tištěný leták i nadále zůstává spotřebiteli oblíbeným a vyhledávaným nákupním rádcem. Jeho sílu objevují i obchodníci z odvětví, kde se třeba doposud příliš nevyužíval. Pro celý náš obor bude novou výzvou i plánované zavedení recyklačního poplatku za tištěné letáky. Z dosud zveřejněných informací lze usuzovat, že bude mít negativní dopad na mnoho subjektů včetně obchodníků, tiskáren nebo domácností.“

Nový marketingový a komunikační manažer ve firmě působí již 13 let, dříve vedle vedení obchodu řídil také provoz. Nyní bude mít na starosti tvorbu profesionální strategie prezentace značky Česká distribuční, komunikaci strategie vůči klientům, dodavatelům a externí veřejnosti, včetně komunikace s médii a ostatními stakeholdery.

Ke změně dojde také na pozici finanční ředitelky, kterou od 1. prosince 2023 zaujme Vendula Vasquez. Do České distribuční přichází ze společnosti Tefcold Ostrava, ve které působila jako finanční manažerka. Velkou část své kariéry dříve pracovala jako auditor ve společnosti EY, kde působila devět let, z toho sedm let v seniorní manažerské pozici.