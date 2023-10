Novým CEO skupiny katz83 se stal Jan Fischer, nahradil Tomáše Jirsu

Tomáš Jirsa (na fotografii vlevo) opouští pozici ve vedení skupiny po patnácti letech, zaměří se na strategické směřování a budování byznysu. Jan Fischer přichází z Czech News Center.

Nástup nového CEO je poslední v řadě několika plánovaných personálních změn ve vedení, kterými agentura v nedávné době prošla. „Poslední měsíce jsme se systematicky zaměřili na budování vysoce profesionální manažerské struktury. Nově jsme obsadili pozice CFO, Account directorky nebo Seniorního projektového managementu. Spolu s dalšími procesními změnami v řízení společnosti jsme tak vytvořili předpoklad pro uskutečnění změny i v pozici CEO. Honza do této pozice skvěle zapadá, má zkušenosti s úspěšným vedením velké neziskové organizace, řízením velkého marketingového týmu v mediálním domě a hodnotově souzní s vizí engagement networku,” vysvětluje Tomáš Jirsa změnu ve vedení.

Jan Fischer přichází do agentury s bohatými pracovními zkušenostmi ze soukromého i neziskového sektoru. Získal magisterský titul v oboru management a marketing na prestižní Univerzitě St. Andrews ve Skotsku. V mladém věku se stal ředitelem Nadačního fondu Kapka naděje, který úspěšně vedl více jak čtyři roky. Do katz83 přechází z pozice Chief Marketing Officer ve společnosti Czech News Center, jednoho z největších tuzemských mediálních domů.

„Katz83 není klasickou komunikační agenturou, talentovaný core tým v oblasti PR, SoMe, analýzy a produkce se skvěle doplňuje s obsahovou tvorbou podcastového mediální domu. To vše s obrovskou sítí externích spolupracovníků, kteří z katz83 vytváří agilní engagement network doručující komplexní řešení široké paletě klientů. Neotřelá řešení, nekompromisní kvalita a umění naslouchat potřebám klientů, to je DNA, na kterém budeme s kolegy dál pracovat a rozvíjet jej i mimo rámec dnes nabízeného portfolia služeb,” nastiňuje svůj přístup Jan Fischer, nový CEO společnosti.

Agentura katz83 v posledních letech prochází významným vývojem. Co začalo jako experiment, se nyní transformuje do pevné struktury. Přesto si agentura zachovává svůj inovativní duch a skrze engagement network klade důraz na propojení různých oborů a entit. „Naše ambice je extrémně prorůstová, nicméně ve všech našich krocích dbáme na to, abychom byli věrní základním hodnotám a s velikostí se nestali klasickou “kamennou agenturou”, dodává Fischer.

Fischerova bohatá manažerská a mediální zkušenost bude pro katz83 cenným přínosem, který podpoří další růst a vývoj společnosti. Jirsa se dále intenzivně zaměří na rozvoj, strategické projekty a podcastové vydavatelství. V roli konzultanta bude také participovat na spolupráci s klienty v oblasti strategické a krizové komunikace.