Novou HR ředitelkou Ogilvy a VMLY&R je Dora Grimová

Do komunikačního byznysu míří Dora Grimová po více než pěti letech u Člověka v tísni. V Ogilvy a VMLY&R střídá Žanetu Lohrovou Jedličkovou.

Na pozici HR ředitelky do agentury Ogilvy nastoupila Dora Grimová, jež ve funkci střídá Žanetu Lohrovou Jedličkovou a bude stejně jako ona zodpovědná i za řízení HR týmu agentury VMLY&R. Zodpovídá za kompletní strategii pro řízení lidských zdrojů, od náborů až po profesní rozvoj zaměstnanců a talent management. Bude mít také na starosti interní vzdělávací programy pro oborové nováčky i pokročilé, jako je Reklamní akademie a Leadership program, a zapojí se i do přípravy mentoringového programu ve spolupráci s ostatními agenturami WPP.

Grimová do agentur WPP po více než pěti letech práce pro neziskovou organizaci Člověk v tísni, kde poslední dva roky vedla na pozici head of HR čtrnáctičlenný tým v sekci zaměřené na humanitární a rozvojovou pomoc. Předtím třináct let působila v poradenské společnosti Deloitte.

„Posledních několik let jsem strávila v mezinárodní neziskové organizaci, kde je fungující systém podpory v rámci péče o duševní zdraví naprosto klíčový pro pracovní výkon a psychickou odolnost všech zaměstnanců, zejména těch, kteří pracují v terénu na zahraničních misích. Tyto zkušenosti se budou určitě hodit i v tak dynamickém prostředí, jako jsou kreativní agentury,“ říká Dora Grimová a dodává: „Ze strany vedení vnímám velkou podporu HR v otevírání a řešení současných témat, která pracovní trh v reklamním oboru pálí. To je klíčové pro nastartování opravdových změn a je to jeden z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodla na novou výzvu kývnout.“

Ve své nové funkci se chce více zaměřit právě na témata, jako je zvládání stresové zátěže, péče o duševní zdraví s důrazem na prevenci syndromu vyhoření nebo retence zaměstnanců. „Retence se obecně na pracovním trhu napříč obory podceňuje a ani v mediálním kontextu se neskloňuje tak často jako třeba hledání nových talentů. Přitom právě zaměření na dlouhodobou spokojenost zaměstnanců, výchova k nástupnictví a vytváření růstových příležitostí uvnitř firmy s maximálním využitím celého zázemí jsou násobně efektivnější v mnoha ohledech. Dostatečná flexibilita v plánování kariéry a získávání nových zkušeností i jiné perspektivy jsou důležité zejména pro mladou generaci,“ dodává Grimová, která je také mimo jiné lektorkou Školy improvizace, certifikovanou koučkou a zkušenou školitelkou.

V posledních deseti letech vedla školení zaměřená na komunikaci, prezentační a manažerské dovednosti, a to v Evropě, Asii, Africe nebo na Blízkém východě. Během svých školení používá především interakci v kombinaci s koučovacím přístupem a prvky aplikované improvizace.