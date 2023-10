ČT posílila v Evropské vysílací unii, Markéta Vránková je místopředsedkyní sportovní komise

Rychleji, výše, silněji – společně. Mnohé značky jsou dnes v duchu coubertinovského hesla ochotny investovat do sportu. Jsou na to sportovní subjekty připravené? Jaký potenciál skýtá ženský fotbal či jiné disciplíny v podání žen? Jsou sportovci influencery? To byly hlavní otázky konference Sport Alive.