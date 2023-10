Čestmír Strakatý opouští po pěti letech Prostor X, bude se věnovat vlastním projektům

Tento týden budou zveřejněny poslední autorské rozhovory Čestmíra Strakatého ve studiu Prostor X. Rozhovorový pořad a podcast časopisu Reflex bude dál pokračovat s novými tvářemi i vizuální podobou.

Moderátor a dramaturg Čestmír Strakatý, který je neodmyslitelně spjatý s hlubokými autorskými rozhovory jdoucími pod povrch témat i příběhů lidí, přivítá v tomto týdnu své poslední hosty Prostoru X. Doteď mu pod rukama prošly scénáře tisíců dílů oblíbeného video-castu, jenž vycházel pravidelně na webu reflex.cz, ale také v nejznámějších podcastových aplikacích.

„Je čas se posunout dál. Moc děkuji Reflexu, a zejména Leile Chadalíkové, bývalé šéfce webu, za příležitost, kterou jsem dostal, a za svobodu a nezávislost, které jsem měl. Roky jsem mohl dělat to, co mě baví, a hledat svou cestu i hlas. Teď se chci soustředit na svůj podcast, který posouvám na novou úroveň. Ale uvidíme a uslyšíme se i jinde, “ říká ke změně a dalším plánům Čestmír Strakatý.

Strakatý pracuje v médiích přes 10 let. Začínal v ČT24 jako redaktor a později editor zpráv ČT24, spolupracoval jako ko-editor na přípravě Událostí, komentářů s týmem Martina Veselovského a Daniely Drtinové. S nimi se později znovu setkal v DVTV, kde se jako dramaturg a editor podílel například na Novinářskou cenou ověnčeném rozhovoru s Martinem Konvičkou a stovkách dalších. Z DVTV odešel v roce 2016 rozjet rozhovorový pořad právě pro mediální dům Czech News Center. Nakonec se dostal v létě roku 2018 do Reflexu, ve kterém vyrůstal a který ho do jisté míry formoval. Od roku 2021 zároveň moderuje diskuzní večerní pořad Press klub v rádiu Frekvence 1 a od loňského podzimu se také věnuje vlastní rozhovorové tvorbě dostupné na platformě Herohero.

Pořad Prostor X, který zpovídá politiky a další osobnosti ohledně aktuálních témat a kauz typickou rétorikou populárního týdeníku Reflex, nedávno oslavil pětileté výročí. S malou pauzou bude pokračovat, a to v novém. Tým redakce využije změn k vizuální proměně studia a brzy plánuje oznámit i jména nových moderátorů.