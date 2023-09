Velká změna v Ogilvy: z JAR přichází nový šéf kreativy Mike Martin, střídá Tomáše Belka

V agentuře Ogilvy dochází ke změně na klíčové pozici v managementu. V září do funkce Chief Creative Officer jmenovala dosavadního kreativního šéfa Ogilvy Cape Town v Jihoafrické republice Mika Martina, který tak střídá stávajícího šéfa kreativy Tomáše Belka.

Mike Martin patří v zahraničí mezi výrazné kreativní osobnosti s více než pětadvaceti lety zkušeností v reklamním oboru, a to na významných klientech především z pivního a automobilového segmentu. Během své kariéry působil na agenturní straně v pěti různých městech a na kontě má řadu prestižních ocenění z mezinárodních soutěží kreativity včetně jednadvaceti lvů z Cannes.

Mike Martin byl 1. září jmenován novým kreativním ředitelem Ogilvy v České republice, kam již brzy přesídlí i se svou rodinou po více než sedmnáctiletém angažmá v Ogilvy Cape Town a Ogilvy Johannesburg v Jihoafrické republice. Martin střídá na pozici kreativního ředitele české Ogilvy Tomáše Belka, který bude na vybraných klientech s agenturou spolupracovat i nadále. Po mnohaleté službě reklamě se bude nyní více věnovat hlavně scenáristice a písňovým textům v rámci vlastních uměleckých a kulturních projektů.

„S Tomášem nás pojí dlouhá léta spolupráce, a hlavně skvělé kampaně – byl by to dlouhý seznam, ale namátkou je to například koncept Dva světy pro Airbank nebo Etter Destillere pro vodku Amundsen, dnes už ikonické kampaně pro Božkov, Českou pojišťovnu, Ford, Home Credit nebo nověji třeba Raiffeisenbank. Tomáš je velký talent a skvělá kreativní osobnost doslova renesančních rozměrů, takže jeho další plány v hudební a scenáristické oblasti nás nemůžou překvapit. Jsem moc rád, že alespoň částečně zůstane na palubě Ogilvy, aby pokračoval v práci pro vybrané klienty,“ říká Ondřej Obluk, CEO Ogilvy. K nástupu nového kreativního ředitele dodává: „Na příchod Mika se těším, jeho nadhled a zkušenosti z globálních kampaní budou pro náš pražský tým novým impulsem. Zároveň to není poprvé, kdy se objeví na českém trhu, takže lokální reálie a kulturní kontext pro něj nebudou bariérou.“

Na dosavadní pozici Creative Director v Ogilvy Cape Town zastával Martin především roli kreativního lídra pro klienta Volkswagen, během své kariéry ale pracoval pro celou řadu mezinárodních značek z různých odvětví, např. AB InBev, KFC, Philips nebo Unilever. Během tamějšího působení pomohl oběma jihoafrickým pobočkám mj. získat na festivalu v Cannes 2. a 3. místo v rámci ocenění agentury desetiletí v regionu Evropa, Blízký Východ a Afrika. V minulosti působil v agentuře Leo Burnett v jejích kancelářích v Johannesburgu, Frankfurtu a mezi lety 2001 a 2005 také v Praze. Byl zařazen do výběru top tří kreativních ředitelů v regionu EMEA. V nové roli bude řídit zhruba třicetičlenné kreativní oddělení skládající se ze čtyř týmů, jež mají své vlastní kreativní lídry.

„Přijetí nabídky na místo kreativního ředitele pražské Ogilvy pro mě znamená jasnou výzvu – být odvážnou agenturou pro odvážné klienty. Budeme s celým týmem pracovat na tom, abychom k odvážnému přístupu motivovali klienty i sami sebe. Přeji si, aby naše práce nejen definovala standardy našeho oboru, ale aby rezonovala i mimo něj napříč společností. Těším se, až se s využitím svých zkušeností a čerstvé perspektivy zvenčí pustíme do vymýšlení opravdu moderních a kreativních řešení klientských briefů. Chci v naší práci zhmotnit to, čemu David Ogilvy říkal božská nespokojenost (‚divine discontent‘),“ říká Mike Martin a doplňuje. „Praha je pro mě druhým domovem. S manželkou jsme tu pár let žili ještě předtím, než se nám narodily děti. Nemůžeme se dočkat, až naše dcery zažijí kouzlo tohoto města, které má v sobě magického genia loci, osobně.“

Mezi jeho ikonické práce patří např. kampaň Shave to Remember pro Philips připomínající odkaz Nelsona Mandely mladší generaci, Bread of the Nation pro South African Breweries, v rámci které se pro hladovějící vyráběla chlebová mouka ze zbytků zrnek vzniklých jako vedlejší produkt pivovarnické výroby, nebo Bride Armour pro iniciativu #NOEXCUSE for Women Abuse, která ve spolupráci s módní návrhářkou stvořila modifikované šaty pro nevěstu složené ze skutečných příběhů domácího násilí.