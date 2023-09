Tereza Trepáčová vede lidské zdroje McDonald’s v Česku, na Slovensku a Ukrajině

Řízení strategie společnosti v oblasti lidských zdrojů a firemní kultury bude mít Tereza Trepáčová na starosti v nově sloučených trzích.

Do role chief people officer pro nově sloučené trhy v České republice, na Slovensku a Ukrajině jmenovala společnost McDonald’s Terezu Trepáčovou. Bude zodpovědná za řízení strategie společnosti v oblasti lidských zdrojů a firemní kultury a povede všechny iniciativy v oblasti change managementu zaměřené na harmonizaci procesů napříč trhy, zvýšení angažovanosti zaměstnanců a rozvoj talentů v rámci centrály, sítě franšízantů i vlastních restaurací.

Trepáčová si přináší zkušenosti získané během více než 15 let ve vedení lidských zdrojů v různých odvětvích, včetně FMCG, maloobchodu a marketingových služeb, zejména z pracovních zkušeností ve společnostech jako Philip Morris International, kde působila přes šest let, či Ahold Česká republika, kde byla více než osm let. Poslední dva roky byla konzultantkou na volné noze v době rodičovské dovolené, předtím vedla téměř dva roky lidské zdroje v POS Media Group.

„Každým dnem vidím, jak společnost McDonald’s roste a přitahuje ty nejlepší talenty v oblastech operations, franchisingu a developmentu, financí, marketingu a zákaznické zkušenosti, a těším se, že budu moci tyto talenty podporovat v jejich rozvoji,“ uvedla Trepáčová, která je též nově členkou správní rady nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda.

Generální ředitelka společnosti McDonald’s Yuliya Badritdinova k oznámení jejího jmenování dodala: „Jsem velmi ráda, že se nám podařilo získat Terezu do našich řad. Během svého šestměsíčního působení prokázala skvělé vůdčí schopnosti a silný smysl pro kulturu společnosti McDonald’s. Je pozitivním partnerem pro změny na našich trzích.“