Novinář Vedran Kovačević je novým šéfredaktorem webu nova.cz

Novým šéfredaktorem webu nova.cz se od září stává novinář Vedran Kovačević, který přichází z Českého rozhlasu. Mezi jeho hlavní úkoly patří další posílení pozice tohoto webu na českém mediálním trhu či příprava nových konceptů pro bonusové pořady nebo rozšířený obsah ke stávajícím i budoucím formátům TV Nova a Voyo.

Kovačević se na Novu vrací po zhruba deseti letech. V letech 2012 až 2014 byl dramaturgem pořadu Volejte Novu. Do konce srpna letošního roku působil přes tři a půl roku jako editor a dramaturg Českého rozhlasu Dvojka a také jako autor pro Dvojku vyráběl dokusérie. Předtím se podílel na startu TV Seznam, kde mezi lety 2017 a 2019 zodpovídal za lifestyle formáty a řídil redakci lifestyle, mimo jiné zaváděl i živé ranní a dopolední vysílání a lifestyle magazín Slavní. Dále pracoval například pro Rádio Impuls či idnes.cz.

„TV Nova i Voyo v poslední době výrazně navyšují investice do přípravy obsahu a je to vidět. A já budu moc rád, když toto všechno ještě více podpoříme i na webu nova.cz. Máme při natáčeních exkluzivní přístup k hercům a tvůrcům a rovněž skvělou platformu pro to, abychom se ještě více rozkročili do témat nad rámec standardního lifestylu,“ říká Vedran Kovačević, který vystudoval zahraniční obchod a podnikání. Vedle češtiny ovládá na úrovni mateřského jazyka také chorvatštinu. Rád vaří a miluje psy, o nichž píše na webu pejskovani.cz, sám má doma devítiletého křížence Zrnka.