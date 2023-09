Michaela Papežová odchází z FYI a zakládá vlastní agenturu, vedení posílí Michal Marek

Divize Identity PR agentury FYI Prague má nového šéfa, je jím dosavadní accout direcor Michal Marek.

Divizi Identity spustila PR agentura FYI Prague Jana Řezáče a Františka Brože na jaře 2022. Spoluvlastníky se stali také Michal Marek, současný account director agentury, a PR expertka Michaela Papežová, která se ujala vedení celé divize. Ta do FYI Prague přišla po několikaletém působení v pozici ředitelky PR a marketingové komunikace v investiční skupině Rockaway Jakuba Havrlanta.

Během dvou let divize Identity nastavila řadu osobních profilací pro C-level klienty, pracovala na transformačních komunikacích v rámci interní komunikace u klientů nebo s kandidáty SPOLU před podzimními volbami v roce 2021. V programu měla jak klienty z portfolia mateřské agentury FYI Prague, tak nově akvírované klienty. Za dobu svého fungování se divize dostala do zisku.

Nyní divize prochází změnami – a to jak v rozsahu nabízených služeb, tak na manažerských postech. Michaela Papežová, která stojí za aktuálním konceptem leadership programu, od letošního září působí pod vlastní značkou. Dál pracuje pro některé z klientů, o které se v rámci programu Identity starala, a nadále se soustředí na profilaci jednotlivců a formy strategické komunikace. S FYI Prague bude spolupracovat v roli externího konzultanta.

Aktuální program pro profilaci lídrů Identity přebírá Michal Marek. Pod jeho vedením se program zaměří nejen na samotné tréninky, profilaci a strategickou komunikaci manažerů a dalších osobností byznysu i veřejného života, ale také na práci s kulturními rozdíly zahraničních týmů a jejich přípravu na specifika lokální komunikace. Důležitou součástí jeho mise bude také dále rozvíjet integraci do všech aktivit agentury, tentokrát přímo v roli třetího člena vedení celé FYI Prague.

František Brož, managing partner agentury, pak rozšíří kompetence FYI o nové služby zaměřené na identitu a image značek – ať už kompletních nebo třeba jednotlivých týmů s přesahem do employer brandingu. Zároveň pod jeho vedením začíná vznikat nový tým For Your Insights, který se bude zaměřovat na tvorbu a ediční práci u odborného popularizačního obsahu, určeného především pro vlastněné a interní kanály.