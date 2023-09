Lenka Do vede tým public affairs ve FleishmanHillard

Bývalá tisková mluvčí ministerstva zahraničí Lenka Do se stává novou členkou vedení PR agentury FleishmanHillard.

Lenka Do, někdejší tisková mluvčí ministerstva zahraničí, se od září stala členkou managementu agentury FleishmanHillard, kde také vede tým public affairs. Na ministerstvu zahraničí pracovala od ledna 2022 do letošního února, působila zde jako tisková mluvčí, ředitelka komunikace a ředitelka kabinetu. Předtím téměř tři a půl roku působila na britském velvyslanectví v Praze, kde měla na starost agendu bezpečnosti, spravedlnosti, lidských práv a také veřejné diplomacie. Před příchodem do diplomacie se pět let věnovala novinařině, nejprve jako redaktorka v Hospodářských novinách, poté v České televizi.

„Těším se, že své zkušenosti nabyté za téměř deset let ve veřejné sféře naplno zúročím v rámci nové role ve vedení české pobočky FleishmanHillard. Tým public affairs se dennodenně věnuje budování vztahů našich klientů se státní správou a odbornou veřejností,“ říká Lenka Do a dodává: „Věřím, že přispěju také k rozvoji poradenské činnosti naší agentury, o kterou je ze strany našich klientů stále větší zájem.“

Zájem o poradenské služby v oblasti regulatorních rizik a vztahů s veřejnou správou potvrzuje i výkonný ředitel FleishmanHillard. „Příchod Lenky Do do našeho týmu je potvrzením rostoucího významu oboru public affairs v Česku. Ten se výraznou měrou podílí i na růstu naší agentury v posledních pěti letech, během kterých se velikost našeho týmu zdvojnásobila. Věřím, že i díky posílení našich poradenských služeb pro klíčové klienty se Lence tento trend do dalších let podaří udržet,“ přibližuje výkonný ředitel agentury Roman Pavlík.

FleishmanHillard je globální komunikační, public relations a public affairs agentura spadající do skupiny Omnicom. V Česku působí 25 let. Mezi klienty agentury patří společnosti jako Alstom, Coca-Cola, Český svaz pivovarů a sladoven, Fortuna, Henkel, IKEA, Lenovo, Kaufland, Makro, Mars, Panattoni, Philips, Škoda Auto, UniCredit Bank či Vivo.