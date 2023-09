Jan Brejcha z Lidlu povede marketing výrobce krmiv Brit a Carnilove

Výrobce krmiv pro domácí zvířata Vafo Praha si konečně vybral nástupce Martina Šámala, který firmu opustil v lednu letošního roku.

Na náhradu za Martina Šámala, který v marketingu Vafo působil sedm let a který odešel zkraje letošního roku, čekala firma osm měsíců. Nyní si vybrala Jana Brejchu, dosavadního šéfa marketingu řetězce Lidl.

Jan Brejcha je podle tiskové zprávy vydané firmou Vafo zkušený marketingový lídr, který během svého působení na lokální i mezinárodní úrovni pomohl k růstu ekvity, tržního podílu i finančních výsledků řadě značek v FMCG. Ve Vafo bude mít na starosti marketingový tým, starající se o rozvoj značky Brit, Carnilove a dalších značek, které společnost exportuje do více než 85 zemí světa.

„Dvacet let jsem pracoval pro největší značky ve FMCG, u nás i ve světě. Měl jsem štěstí na příležitosti a díky nim jsem mohl nasbírat zkušenosti a kompetence v řadě oblastí, nejen v marketingu. A když se objevila šance toho všeho využít a stát se parťákem pro rozvoj byznysu v soukromě vlastněné české firmě, která má skvělý produkt, krásné značky, fajn lidi a velké mezinárodní ambice… nebylo co řešit. Navíc máme doma tři adoptované pejsky, takže je to, jak se říká, srdcovka,“ říká Jan Brejcha, který v minulosti působil tak v marketingu Coca-Coly, Plzeňského Prazdroje či ve firmách Mars a Mondelēz, z toho několik let ve Velké Británii.