Brandingovou agenturu Unity nově vede Ana Maselli

Unity mění vedení po více než 20 letech. Ladislavu Lichtenbergovou střídá Ana Maselli, která chce upevnit pozici agentury.

Brandingová agentura Unity, autor produktového designu značek jako Budvar, Kofola, Albert nebo Čedok, má po více než 20 letech novou generální ředitelku. Je jí zkušená designérka a šéfka týmů původem z Brazílie Ana Maselli, která v čele firmy střídá Ladislavu Lichtenbergovou.

„Mým cílem je nejen upevnit pozici Unity jako jedné z předních agentur v Česku, ale ráda bych prozkoumala, jak co nejlépe vytěžit její dlouholeté členství v mezinárodní síti agentur Brandnew,“ říká o plánovaném směřování společnosti Maselli.

Brandnew Amsterdam, má více než 25 let zkušeností v oblasti brandingu a designu, nedávno expandovala do Los Angeles a letos do Singapuru. Intenzivnější spolupráce může podle Maselli přinést řadu výhod agentuře i klientům. „Budeme flexibilnější a získáme lepší vhled do různých zahraničních trhů. Proto jsme s ostatními generálními řediteli začali pracovat na pravidelnější bázi,“ dodává.

Unity od roku 2002 vedla Ladislava Lichtenbergová. Od konce roku 2022 pociťovala, že je na čase předat agenturu někomu, kdo ji posune o další úroveň. Ana byla její první volbou. „Spolupracujeme již od jejího příchodu do Česka v roce 2003. Víme, že má vášeň pro design, dobrou znalost místního i mezinárodního brandingu a k tomu dlouholeté zkušenostmi s vedením týmu. Tohle vše z ní dělá ideální volbu,“ říká Lichtenbergová. Zdůrazňuje také, že mít obchodního ředitele-designéra je poměrně vzácné a může to být pro agenturu velkou výhodou.

Do první české agentury — Cocoon Group — nastoupila Ana Maselli hned po svém příjezdu z Brazílie v roce 2003 a působila v ní lehce přes deset let. Znovu se do ní vrátila v roce 2017 po tříletém angažmá jako manažerka retailového designu v L’Oréal a více než ročním působení ve společnosti Archicraft. Do Unity přišla v září 2022.

V posledních letech Maselli vedla designérské týmy a projekty v Česku, Rusku a Rumunsku. Jako Client Service Director byla partnerem pro strategické designové myšlení společností P&G, Coca-Cola, Pernod Ricard, Molson Coors, Pepsico, Rohlik/Sezamo a dalších.

Mezi její nejvýznamnější počiny po roce 2010 patří redesign značky Jar/Fairy společnosti Procter & Gamble, kompletní brand redesign Staropramenu (Molson Coors) pro lokální trh i export, nebo nová brandová identita Becherovky (Pernod Ricard).