Adam Smeták skončil ve vedení Refresheru a zamířil do konkurenčního FOMO

Adam Smeták, který řídil redakci největšího českého média pro mladé, přechází do mediálního domu Czech News Center. Nově bude zastávat roli šéfa obsahového týmu v online magazínu FOMO, který běží na webu heyfomo.cz a taktéž cílí na mladou generaci.

Adam Smeták se v médiích pohybuje přes osm let, poslední čtyři roky vedl českou redakci magazínu Refresher. Právě to by měl zúročit i v heyfomo.cz. „Do nové redakce mě nalákala lehkost a forma, s jakou se dokáže napojit na generaci Z. Baví mě, jak tvůrci a tvůrkyně předávají svůj pohled na svět způsobem, ze kterého je jasně čitelné, že jsou sami příslušníci a příslušnice generace, pro kterou tvoří. Rád bych jim pomohl tento blízký vztah ještě prohloubit a vystavět na něm obsah, který půjde o něco více do hloubky, ale neztratí nic ze své uvolněnosti. Chci využít své zkušenosti z vedení redakce klasičtějšího střihu k tomu, aby bylo FOMO ještě více vidět a bylo o něm více slyšet,” říká k nové roli Smeták.

„S bývalými kolegyněmi a kolegy jsme udělali kus práce a z portálu pro mladé vytvořili etablované médium s názorem, odvahou a více než milionem čtenářek a čtenářů měsíčně!” dodal na LinkedIn ke svému přestupu.

Jeho hlavní devízou je zkušenost s obsahem pro mladé, FOMO se totiž zaměřuje primárně na cílovou skupinu od 17 do 24 let věku. „Po necelých dvou letech existence značky FOMO jsme na další metě. Náš odvážný nápad si vybudoval své místo na trhu, a nejen to, pořád rosteme. Máme spoustu fanoušků a šikovných tvůrců, za poslední měsíce jsme se hodně posunuli po byznysové stránce, vyladili jsme obchodní procesy a možnosti zapojení klientů, a to i takové, které předtím třeba mediální dům nikdy nezkusil. A ukázalo se, že je o to velký zájem. Stejně tak to vnímám v oblasti eventů. Zvládli jsme premiéru prvního velkého eventu ve Varech, ta měla extrémní úspěch, a postupně nám roste celá eventová část,” komentuje šéfredaktorka a zakladatelka projektu Karolína Čumriková.

„FOMO se rychle rozrostlo. Dostali jsme možnost udělat něco nového na trhu a od nuly jsme se dopracovali do fáze, kdy se zvětšujeme po všech směrech. Takže potřebujeme do party někoho hodně zkušeného, kdo ale pořád velmi dobře chápe specifika mladé generace a zapadne do našeho nastavení. FOMO jsme postavili na tom, že ho dělají mladí pro mladé. Myslím, že takových lidí je málo a Adam má skvělé know-how, aby se teď mohl zaměřit hlavně na naši obsahovou část a i tu ještě víc vylepšit,” doplňuje Čumriková.

Online magazín spustil mediahouse Czech News Center v říjnu roku 2021, když se jeho vedení rozhodlo v rámci své vize multi-obsahového portfolia podpořit nápad skupiny mladých tvůrců. Název vznikl podle anglické zkratky „fear of missing out”, která se do češtiny volně překládá jako strach, že zmeškáme nějakou zajímavou příležitost. Jeho cílem je zaujmout mladé lidi, ale zároveň i vytvořit obsahovou platformu, kterou budou moci její konzumenti také spoluvytvářet. Aktuálně má přes 45 tisíc fanoušků na Instagramu, přes 63 tisíc sledujících na TikToku nebo 16.5 tisíce followers na X (twitteru).