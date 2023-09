Effectix: stavíme na svobodě a odpovědnosti

Agentura Effectix je slovy svého vedení od začátku budována jako bezpečná firma. Vyplácí se jí to.

„Jednou z hlavních premis je, že člověk, který je duševně fit a vyrovnaný, bude podávat i lepší pracovní výkony. Nenastávají situace, kdy člověk potřebuje oddech a my bychom řekli: ‚Sorry, už máš vybráno, teď se musíš X měsíců kousnout‘,“ vysvětluje hned na úvod technický ředitel agentury Radim Kracík (na fotografii zcela vpravo, vedle něj Karol Veleba, CEO agentury, a Jana Rebicerová, HR manažerka), proč mají ve firmě pro zbytek trhu velice překvapivou normu: neomezené placené volno. „Jde totiž o to, že pracovní nasazení není konstantní, často stačí, aby přišel jeden dva větší klienti, a pro část lidí to bude znamenat mnohem více práce a stresu. Do toho vstupuje osobní život a ať chceme, nebo ne, vždy se bude projevovat na kvalitě odvedené práce,“ přibližuje důvod, proč dávají v agentuře lidem možnost pracovat se svým duševním zdravím, jak oni sami uznají za vhodné, Radim Kracík.

„Na druhou stranu je třeba počítat i s tím, že agenturní prostředí je často extrémně stresové a nemusí to být pro každého. Proto je naprosto v pořádku, když někdo řekne: ‚Tohle není pro mě‘ a odejde například na stranu klienta,“ dodává.

Prostředí důvěry

Během covidu v agentuře pochopili důležitost osobního kontaktu. „Při ‚callu‘ nezachytíme řadu signálů, že něco nemusí být v pořádku…,“ upozorňuje Kracík. Spoléhají tak na pravidelná setkání leaderů s lidmi z týmů.

„Představují první linii, ve které můžeme odhalit, že je něco špatně,“ říká Kracík a dodává, že vedle toho je extrémně důležitá osoba interní HR manažerky či manažera. „Aby lidé k tomu člověku měli důvěru a nebáli se za ním zajít s jakýmkoliv problémem,“ dodává.

Effectix také zavedl něco, čemu říká 360stupňová zpětná vazba, kterou aplikuje napříč týmy a společností.