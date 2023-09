Petra Jankovičová: strach a hrůza přicházejí do agentur vždycky s létem

Komentář prezidentky Asociace komunikačních agentur o duševnímu zdraví zaměstnanců a důležitosti přehodnotit dosavadní pravidla fungování agentur.

„Užijte si léto!“ Věta, při níž se lidem z agentur pokaždé udělá slabo. Léto by mělo být časem dobíjení energie a vymýšlení nápadů. Kvůli nesmyslnému tlaku na cenu služeb se ale mění v období temna.



Zbytečné tendry vznikají ve snaze přebít ekonomickou nejistotu tlakem na cenu. Často vyžadují obrovské množství práce bez kvalitního zadání a narychlo. Zaměstnanci agentur (a nejen oni) pak získávají dojem, že si jejich práce nikdo neváží.



Mnoho lidí v mém okolí zažívá stav vyhoření. Pokud nedospějí do fáze, z níž už není cesta zpět, řeší situaci změnou práce — potřebují něco změnit, protože tohle už se nedá, a doufají, že to někde půjde jinak.



Je to neudržitelné. Nestabilní a demotivované agenturní týmy klientům nepřinesou spokojenost ani výsledky. Náš obor je ekosystém založený na lidech. Potřebuje jejich kreativitu a originalitu. Nemá smysl jej ničit špatně řízenými vztahy s agenturami, které stojí na jediném kritériu.

Trpí tím i značky a zadavatelé. Vyčerpané týmy nepřinášejí kvalitní a originální řešení. Pokud nemohou tvořit naplno, doplatí na to všichni. Značky budou dostávat nefunkční a neúčinné kampaně, což může vést ke ztrátě důvěry zákazníků. To znovu zvýší tlak na marketingové týmy. A spirála se točí dál.



Je třeba najít rovnováhu mezi očekáváními klientů a potřebami agentur a jejich lidí. Dlouhodobě výhodné vztahy vyrostou jen na základě otevřeného dialogu, transparentnosti a respektu. Za každým projektem totiž stojí lidé, kteří potřebují cítit, že jejich práce má smysl. Teprve pak dokáží neuvěřitelné věci.