70 firem vyzývá vládu k přijetí manželství pro všechny páry

Téměř 70 firem v čele s Vodafone vyzývá v otevřeném dopise premiéra Petra Fialu k přijetí manželství pro všechny. Ekonomika by podle nich získala miliardy korun.

Takřka 70 firem působících v Česku vyzývá v otevřeném dopise premiéra Petra Fialu k přijetí rovného manželství. Vedle morálních a lidskoprávních důvodů uvádí i negativní dopady nerovného přístupu na ekonomickou kondici země. Přijetí manželství pro všechny páry a odstranění diskriminace LGBT+ lidí (leseb, gayů, bi a trans lidí) má totiž podle ekonomické analýzy výzkumné organizace Open For Business potenciál ušetřit až 38 miliard korun ročně.

Výzvu inicioval generální ředitel Vodafonu Petr Dvořák a společně s dalšími signatáři a signatářkami nabízí premiérovi osobní schůzku.

„Ve 21. století není možné, aby si lidé nebyli před zákonem rovni. Současný stav z hlediska práv LGBT+ lidí naprosto neodpovídá demokracii západního střihu a nevidíme to tak jen my ve Vodafonu, ale i většina velkého byznysu,“ říká iniciátor výzvy a generální ředitel Vodafonu Petr Dvořák.

K otevřené výzvě se připojil i největší zaměstnavatel v Česku Škoda Auto, ale i řada dalších velkých i menších firem jako například Plzeňský Prazdroj, IKEA, Staropramen, Moneta Money Bank, MasterCard, Microsoft, Česká podnikatelská pojišťovna, Danone nebo Influenceri.cz, Rambula.cz a Život90. Kompletní seznam firem a celé znění výzvy najdete zde.

„Nesmírně mě těší, že se k naší otevřené výzvě panu premiérovi připojilo tolik dalších zástupců a zástupkyň tuzemských firem, kteří vidí potřebu narovnat podmínky pro LGBT+ lidi, páry a rodiny s dětmi. Všichni dohromady zaměstnáváme desítky tisíc lidí a vidíme tak v přímém přenosu, co všechno nerovný přístup přináší. A to nejen eticky, ale také ekonomicky,“ dodává Dvořák.

Přesvědčení, že LGBT+ lidé mají mít stejné podmínky na pracovišti jako kdokoliv jiný, stojí firmy i nemalé peníze. Zaměstnanci a zaměstnankyně žijící ve stejnopohlavním svazku nebo vychovávající dítě totiž nemají nárok na stejné benefity, jaké stát nabízí všem ostatním, jde například o dny volna pro registraci nebo rodičovskou a otcovskou dovolenou. Firmy, které se rozhodnou měřit všem stejným metrem, pak tyto zdánlivé samozřejmosti kompenzují z vlastních prostředků a třeba volno pro rodiče platí ze svého.

Dopad nerovnosti na ekonomiku

Dostupná data ukazují, že nerovnost má konkrétní dopady i na celkovou hospodářskou kondici České republiky. Například podle ekonomické analýzy výzkumné organizace Open For Business (mezi jejíž členy patří například Accenture, Deloitte, Deutsche Bank, EY, McKinsey & Company, PwC) stojí nerovnoprávné postavení LGBT+ lidí českou ekonomiku ročně až 37,6 miliard korun. Autoři studie popisují například souvislost mezi větší vstřícností vůči LGBT+ lidem a hospodářským rozvojem.

Důvodů je hned několik. Diskriminace někdy LGBT+ lidi vylučuje ze zaměstnání a tím pádem se zhoršuje jejich reálná finanční situace. Nerovnoprávné postavení také generuje duševní problémy, například deprese, což může vést k tomu, že pracují méně nebo hůře (podle aktuální studie Být LGBTQ+ v Česku 2022 vyhledalo za poslední rok péči v oblasti duševního zdraví 34 procent respondentů a dalších 8 procent se o vyhledání alespoň pokusilo). Právě v souvislosti s duševním zdravím pak tratí i zdravotní systém jako celek, to samé platí v případě následků násilí z nenávisti.

Tisková konference k otevřené výzvě vládě. Zleva: Petr Dvořák a Aleš Bernášek z Vodafone.

Uzákonění manželství pro všechny páry může pomoci i dalšími způsoby. Podle studie má potenciál mimo jiné udržet současné a přilákat do Česka nové kvalifikované pracovníky ze zahraničí a obecně posílit inovace a konkurenceschopnost firem.

„Diskriminace obecně se podepisuje na nižší produktivitě minoritních skupin, LGBT+ lidi nevyjímaje. Dlouhodobě vede ke snížené ochotě investovat do vzdělání a seberozvoje, pokud tyto investice nejsou na trhu práce a ve společnosti plně doceněny. V rámci zaměstnání pak diskriminující prostředí vede k méně efektivní organizaci práce a vyšší míře psychické nepohody, což se odráží v nižší produktivitě či vyšší absenci,“ říká ekonom Vojtěch Bartoš, který aktuálně působí na Katedře ekonomie, managementu a kvantitativních metod Milánské univerzity a vlivem diskriminace na ekonomiku se dlouhodobě zabývá.

Podle něj má zavedením institutu manželství pro všechny páry nyní český stát jedinečnou možnost vyslat jasný signál, že diskriminovat LGBT+ lidi je nepřípustné. Zároveň tím může odstranit některé ze strukturálních nerovností, které také zhoršují společenské postavení a psychický stav LGBT+ jednotlivců. Český stát má navíc svou pozici usnadněnou tím, že veřejné mínění je manželství pro všechny páry dlouhodobě nakloněno.

Tisková konference k otevřené výzvě. Z obrazovky mluví ekonom Vojtěch Bartoš.

Přijetí jednoduché jednotné legislativní úpravy a uzákonění manželství pro všechny páry pomáhá zmíněné problémy řešit. Zákon o rovném manželství byl předložen v Poslanecké sněmovně v červnu 2022 a v červnu 2023 prošel do druhého čtení. Poslanci a poslankyně budou v nadcházejících měsících rozhodovat o jeho dalším postupu do třetího čtení a posunu zákona dále do Senátu. V závěru čeká zákon podpis prezidenta České republiky Petra Pavla, který přijetí zákona a odstranění nerovností dlouhodobě podporuje.

„Masivní podpora rovným sňatkům ze strany firem jasně ukazuje, že firmy už nadále nechtějí přebírat roli státu a napravovat nerovnosti, které postihují stovky tisíc zaměstnanců a zaměstnankyň. Firmy požadují a naléhavě potřebují, aby náš stát přistupoval ke všem jednotně a spravedlivě, bez ohledu na to, kým jsou, koho milují a bez jakékoliv formy diskriminace,“ uvádí doplňuje Czeslaw Walek, ředitel iniciativy Jsme fér, a dodává: „Tak masivní podpora také nese jasný vzkaz – jednejte hned, je to urgentní, není na co čekat. Pevně věřím, že pan premiér Fiala, Sněmovna i Senát tento jasný vzkaz vyslyší a podpoří přijetí manželství pro všechny páry. Nikoliv jeho ústavní zákaz jako v Rusku.“