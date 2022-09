Symbolickým zazvoněním oznamujícím začátek obchodování na Newyorské burze cenných papírů odstartovala iniciativa Advantage Ukraine s kampaní od WPP.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj svým vystoupením na Newyorské burze cenných papírů (NYSE) oficiálně zahájil iniciativu Advantage Ukraine, která má přilákat budoucí investice do země. Ukazuje širokou škálu investičních příležitostí v různých odvětvích, od technologií přes zemědělství, vzdělávání až po kreativní obory.

Stovky aktuálních i budoucích příležitostí pro přímé zahraniční investice v hodnotě převyšující 400 miliard dolarů představuje ukrajinský vláda na novém portálu AdvantageUkraine.com. V současné době má Ukrajina například více absolventů s technologickým vzděláním než kterákoli jiná evropská země. Vedle toho Ukrajina vede mezi zeměmi střední a východní Evropy v oblasti výzkumu a vývoje a outsourcingu IT.

„Zatímco bojujeme za naši svobodu a úlevu pro náš hrdý národ, intenzivně pracuji na plánu, který Ukrajině zajistí prosperující budoucnost. Iniciativa Advantage Ukraine vyzývá zahraniční investory a společnosti, které mají vizi a odvahu, aby se k nám připojili, a my těm nejlepším světovým společnostem nabídneme ojedinělé příležitosti k růstu,“ říká ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a dodává: „Odvážné společnosti, které v naší zemi vidí potenciál, pomohou jednak realizovat ekonomický potenciál Ukrajiny a zároveň budou těžit z nevyužitých růstových příležitostí.“

Kampaň od WPP

Iniciativu podporuje v partnerství s ukrajinskou vládou kampaň od komunikační skupiny WPP. Pro bono vytvořený projekt vznikl z iniciativy globálního šéfa WPP Marka Reada, který o něm mluvil už během letošního festivalu Cannes Lions. „Díky prosperujícímu technologickému sektoru a proslulému kreativnímu průmyslu má Ukrajina potenciál stát se globálním centrem inovací. V WPP jsme nadšeni možnostmi růstu, které Ukrajina nabízí v mnoha odvětvích, jež jsou zastoupena i mezi našimi klienty. Investiční příležitosti pro soukromý sektor mohou sehrát klíčovou roli při obnově ekonomiky země,“ uvedl Read.

Kampaň neoficiálně odstartovala 24. srpna na ukrajinský Den nezávislosti, když se na ambasádách v Londýně, Berlíně a Washingtonu objevily modro-žluté transparenty se vzkazem „We are free. We are strong. We are open for business“ (Jsme svobodní, jsme silní, jsme otevřeni pro byznys). Oficiální start se počítá od zazvonění zvonu NYSE.

Kampaň se připravuje od dubna letošního roku, výrazně se na ní podílejí české, ukrajinské a polské agentury ze skupiny WPP (dále Landor & Fitch, Ogilvy Germany). Součástí nejužšího pětičlenného projektového týmu je od počátku Zuzana Kabelková, která se za české Ogilvy ze sítě WPP zásadně podílela na vytvoření celé globální strategie. Spolupracovala i na kreativní části.

Globální kampaň se objeví na různých komunikačních kanálech ve více než 17 zemích včetně České republiky, která bude mít jedno z největších pokrytí. Prioritně je zaměřená na státy G7. V českém prostředí bude v prvních mediálních formátech k vidění od 14. září.

První fáze kampaně (září – prosinec 2022) ukáže Ukrajinu jako zemi otevřenou byznysu a podpoří její vnímání nejen jako oběti ruské agrese. Cílem je vzbudit zájem světových byznysových elit a přimět je k vytvoření investičních plánů či závazků do budoucna.

Hlavním nástrojem je zmiňovaný web AdvantageUkraine.com s více než 600 investičními příležitostmi. Na stránce bude také možné propojit se v rámci konzultace investičních záměrů přímo se zástupci ukrajinské vlády nebo experty z různých oborů.

Zájem byznysu

„Jako největší burza na světě se zasazujeme o svobodu, ochranu investorů a neomezený přístup ke kapitálu. Je nám ctí, že si prezident vybral k zahájení projektu Advantage Ukraine a k navázání kontaktu se světovou byznysovou komunitou právě nás,“ uvedla prezidentka NYSE Lynn Martin.

Burza zároveň svolala virtuální kulatý stůl s byznysovými lídry, který následoval po projevu prezidenta Zelenského. Diskuze se zaměřila na obchodní potenciál, který na Ukrajině nabízejí přírodní zdroje a kvalifikovaná pracovní síla, a na to, jak mohou organizace z celého světa podpořit obnovu ukrajinské ekonomiky.

„Houževnatost a talent ukrajinských zakladatelů startupů, se kterými jsem se setkal při návštěvě kampusu Google ve Varšavě na začátku tohoto roku, na mě udělaly velký dojem. Ukrajinu i nadále podporujeme prostřednictvím našich platforem a nástrojů. Teď je důležité, abychom také podporovali ukrajinské podniky, které se snaží udržet a rozvíjet svou ekonomiku,“ uvedl Sundar Pichai, CEO společnosti Google a Alphabet, který zároveň pochválil Zelenského za pozitivní vizi ekonomické budoucnosti Ukrajiny, kterou spuštěným projektem ukazuje.

Znalosti i talent, které v Ukrajině mohou využít technologické společnosti, vyzdvihl i Brad Smith, prezident a místopředseda společnosti Microsoft. „To je důvod, proč Microsoft v posledních pěti letech investoval v této oblasti více než 200 milionů dolarů a proč jsme se nadchli pro digitální transformaci, kterou ukrajinský technologický sektor přinese,“ dodal Smith.

V zájmu vytvoření bezpečného a transparentního prostředí pro podnikání Ukrajina aktivně usiluje o investiční záruky ze strany skupiny G7 i Evropské unie, reformuje daňový systém země a upravuje právní rámec. Země již přijala pravidla a právní předpisy, které umožňují společnostem budovat transparentní firemní strukturu, snadněji přilákat zahraniční investice a využívat další mechanismy na ochranu nehmotného majetku.

Lori Esposito Murray, prezidentka Výboru pro hospodářský rozvoj ve veřejněpolitické organizaci Conference Board, zmínila v souvislosti s projektem Marshallův plán, který usnadnil obnovu Evropy po druhé světové válce. „V době, kdy se Ukrajina snaží vytvořit nezbytné podmínky pro investice, má veřejný a soukromý sektor rozhodující příležitost spolupracovat na vytvoření udržitelného hospodářského růstu. Tuto iniciativu aktivně podporujeme,“ uzavřela.