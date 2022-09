Sanofi spustila po pěti letech první brandovou kampaň pro Paralen. Poběží do poloviny října v televizi, online i v tisku.

Cílem kampaně společnosti Sanofi na Paralen 500 mg, která je první brandovou komunikací značky po pěti letech, je posílit vnímání přípravku jako léku proti horečce a bolesti, který v českých domácnostech pomáhá po generace. V Česku a na Slovensku poběží do poloviny října. Kreativní koncept kampaně připravila komunikační skupina Publicis Groupe

Nová televizní reklama, na níž se jako produkce podílela Creative Embassy a pod režií je podepsaný Jan Švejkar, diváka provází příběhem jedné rodiny od 90. let minulého století až do současnosti. Vyzdvihuje nikdy nekončící mateřskou péči a oproti předchozí produktové komunikaci více cílí na emoce. Vedle televize běží kampaň také v online médiích a tisku.

„Cílem nové kampaně je vyzvednout důležitost a přínos léku Paralenu 500 mg v léčbě mírné bolesti, kdy už nyní zastává významné postavení, ale většina spotřebitelů si jej v současnosti spojuje právě s chřipkou a nachlazením,“ říká brand lead Sanofi Barbora Marečková a dodává: „Paralen je tradiční ověřená značka, což dokazuje i to, že již několik let po sobě získala se svou řadou Paralen Grip ocenění Nejdůvěryhodnější značka v kategorii Volně prodejných léků na chřipku a nachlazení.“

Podle Petra Rotha, kreativního ředitele Publicis Groupe/Saatchi & Saatchi, koncept všechny hlavní brand atributy, jako jsou spolehlivost, důvěryhodnost, tradice a především péče, personifikovány do postavy maminky. „Je to charakter, který v naprosté většině lidí automaticky vzbuzuje pozitivní emoce. Abychom ale nebyli prvoplánově ‚slzotvorní‘, zobrazujeme mateřskou péči jako něco, co nás v dětství může někdy až otravovat. A až jako dospělí pochopíme a doceníme, že to s námi máma myslí vždycky dobře,“ dodává Roth.

Vizitka kampaně:

Klient: Sanofi – Paralen 500 mg

Agentura: Publicis Groupe

Account director: Lucie Dubová

Account manager: Linh Chi Nguyen

Creative director: Petr Roth

Art director: Jakub Havlík

Ideamaker/copywriter: Barbora Lazarczyková

Produkční agentura: Creative Embassy

Režie: Jan Švejkar