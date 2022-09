V kampani na Studentský účet G2 od agentury Momentum se chce banka přiblížit mladým neony a designem, v němž se odráží jejich svět.

Komerční banka se v komunikaci studentského účtu snaží opět vystoupit z řady. Kampaň od agentury Momentum, která poběží do 7. listopadu, navazuje na sérii pravidelně mířící na nové zákazníky dorůstající do dospělosti, kteří potřebují svůj první bankovní účet. „Studenty vnímáme jako dospělé, kteří právě začínají dělat svá první nezávislá rozhodnutí a to včetně vlastního bankovního účtu,“ přibližuje Lukáš Prokop, specialista marketingové komunikace Komerční banky.

Kreativní řešení pracuje s rychlými střihy a neonově barevnou tonalitou v rámci gradingu a designem reflektuje vizuální svět, ve kterém se mladí lidé pohybují a snaží se jim tak přiblížit. Cílem bylo je zaujmout, aby sdělení chtěli alespoň vyslechnout.

„Začátek je kreativně neuvěřitelně silným motivem. Má v sobě plejádu barev, vůní, míst a věcí, které prostě můžeme, a účet nám v tom pomůže. A jak říkáme ‚Ostatní už je na vás‘,“ dodává Jindřich Jinoch, creative leader agenturního týmu.

Vedle digitálních kanálů a sociálních médií kampaň používá i merchandising v podobě praktických batůžků a vtipných nálepek. Hlavní myšlenka pak vychází z pocitu svobody a takřka neomezených možností, které mladým lidem dnešní svět nabízí.

„Samotný účet od Komerčky bereme jako začátek, mladá generace totiž prakticky neslyší na vzletné reklamní sliby, a proto jsme zvolili upřímné sdělení, že účet sám o sobě mi lepší život nepřinese – je to jen a jen na mně,“ říká kreativní ředitel Rado Jankovič, který do agentury přišel na konci minulého roku.

Vizitka kampaně:

Název: Ostatní už je na vás

Klient: Komerční banka – Studentský účet G2

Kreativní agentura: Momentum McCann

Creative director: Rado Jankovič

Strategic planner:Martina Ďurčanská

Account director: Martina Satre

Account manager: Adéla Táborská

Creative leader: Jindřich Jinoch

Copywriter: Michal Mikeš

Senior art director: Petr Radotínský

Art director: Lukáš Hubka