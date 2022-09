Brandová komunikace „You Do You & We Do The Fashion“ má zdůraznit zaměření na cenovou dostupnost a udržitelnost.

Značka C&A zahajuje další fázi modernizace novou brandovou kampaní „You Do You & We Do The Fashion“, která odstartuje ve čtvrtek 15. září. Chce v ní zdůraznit svou pozici evropské módní značky zaměřené na spotřebitele a jejich potřeby, mezi které patří stylové, ale na údržbu nenáročné a cenově dostupné oblečení. Zdůrazňuje také hodnoty udržitelnosti a inkluzivity.

Strategie značky vznikla na základě rozsáhlého průzkumu trhu s více než 14000 spotřebiteli v šesti evropských zemích. Z něj vyšlo, že lidé spotřebitelé preferují značku, která kombinuje cenovou dostupnost, udržitelnost, kvalitu a styl. Na to C&A reaguje kolekcí, u níž zdůrazňuje poměr kvality a ceny oblečení, které má vyhovovat jejich životnímu stylu.

„Během posledních let jsme udělali zásadně postoupili na cestě stát se moderní módní značkou. V rychle se měnícím světě chceme být důvěryhodným brandem, u něhož spotřebitelé nemusí dělat kompromisy mezi vynikající cenou a moderním a přirozeným stylem,“ uvedl Maik Kleinschmidt, ředitel marketingu C&A Europe.

Nedílnou součástí kampaně značky je nová image, postavená na emocionálních, stylových, přirozených a autentických snímcích, které ožívají v televizních spotech, na billboardech, komunikačních materiálech na prodejnách C&A i na digitálních kanálech po celé Evropě.

Na kreativním konceptu se podílela agentura DDB Europe, kterou si značka pro rozvoj nové brandové platformy podle Adweeku vybrala v květnu. Kampaň startuje po celé Evropě, doprovodný spot ale nebude ve všech zemích, vysílat se nebude ani v Česku. C&A spolupracuje v celé Evropě s mediální agenturou Carat. Adaptace materiálů pro Česko probíhá ve spolupráci místní pobočky s centrálou v Düsseldorfu.