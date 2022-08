Vedle vděčných Ukrajinců ve spotu vystupují i Zdeněk Svěrák, Kovy nebo Adéla Gondíková. Partneři poskytnou mediální prostor pro bono, autoři se vzdali honoráře.

Nezisková organizace Člověk v tísni zveřejnila na sociálních sítích spot, v němž Ukrajinci děkují Čechům za přijetí. Spot vytvořila agentura Zaraguza s produkcí Stink Films a zapojila se mediální agentura Atmedia. Autoři se vzdali nároku na honorář a kampaň podpoří pro bono desítky médií, poskytovatelé reklamních ploch a vybraná kina.

„Při tvorbě spotu jsme si vyslechli hodně lidí z Ukrajiny, ale také příběhy Čechů, kteří se zapojili do pomoci. Každý z nich byl výjimečný a přemýšleli jsme o nich ještě dlouho po setkání. Uvědomili jsme si, že právě díky velkému počtu těchto lidí se zde Ukrajinci cítí bezpečněji a jsou více přijímáni,“ uvedl Roman Biath z agentury Zaraguza a dodal: „Hodně Ukrajinců také zmiňovalo, že by nám nějak rádi poděkovali, tak jsme se to rozhodli spojit.“

Podle Člověka v tísni je Česko třetím cílem Ukrajinců prchajících před válkou do států EU a zároveň zemí s největším počtem ukrajinských uprchlíků v přepočtu na obyvatele na světě k 17. srpnu. ČR je také k 18. srpnu třetí mezi zeměmi EU a sedmou na světě ve výši závazku poskytnutí humanitární pomoci Ukrajině, která představuje 0,11 miliardy eur. K tomu je Česko šesté na světě ve vojenské pomoci a dodávkách materiálu v hodnotě 0,34 miliardy eur.

„Chtěli jsme podpořit to pozitivní, co nás ruská agrese a solidarita s Ukrajinci naučila. Jen v Člověku v tísni denně pomáháme řešit stovky případů, především ukrajinských matek a jejich dětí, podporujeme je ve vzdělání nebo jim pomáháme vyjednat bydlení. Představujeme ale jen střípek v mimořádném úsilí a vstřícnosti, kterou projevila česká společnost jako celek. S trochou nadsázky mohu říci, že takhle nějak jsem si v roce 89 představoval, že budeme jako společnost schopni fungovat,“ řekl ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek.

Natáčelo se například na hlavním nádraží, v Roztokách u Prahy, kde od začátku uprchlíkům pomáhají, nebo na kolejích Větrník, kde je ubytováno několik desítek ukrajinských rodin, včetně hlavní postavy spotu paní Liudmyly. Ta přijela do Česka s dcerou a jako bývalá učitelka pro první stupeň se hned zapojila do pomoci. Hraje si s dětmi, doučuje děti i dospělé nebo pomáhá distribuovat informace ostatním. „Její boršč mají dobrovolníci zdaleka nejraději spolu s jejím vřelým úsměvem, který nám všem dodává sílu,“ přidala další střípky příběhu Martina Cílková, krizová koordinátorka ubytování pro uprchlíky Českého Červeného kříže.

Nouzové ubytování na koleji Větrník začalo v polovině března téměř od nuly. Dobrovolnici stavěli nábytek, sháněli spotřebiče nebo překládali. „Celkově se nám vystřídalo okolo 500 dobrovolníků, kteří odpracovali více než 6000 hodin. A bez nich bych to opravdu nikdy nešlo,“ uvedla Kateřina Junáková, která je na místě koordinovala.

Ve spotu vystupují i známé osobnosti jako Zdeněk Svěrák, influencer Kovy nebo Adéla Gondíková. „České protagonisty jsme oslovili podle toho, zda skutečně pomáhali. Zdeňka Svěráka, Karla Kováře nebo Adélu Gondíkovou vybrali také podle toho, jak sami reprezentují různé skupiny české společnosti,“ doplnil Roman Biath.

Produkci zajistila společnost Stink Films, která dlouhodobě podporuje občanskou společnost a konkrétní nevládní organizace. „Ukrajinským uprchlíkům pomáhá každý z nás, každý dle svých možností, ale tady se naskytla příležitost udělat něco většího, snad i s větším dosahem a v oboru, který důvěrně známe a umíme. Proto jsme nesmírně rádi, že v naší produkci vznikl spot, na kterém spolupracovali lidé z agentury, nevládek, lidé z filmového štábu, naši přátelé i ukrajinští uprchlíci, kterých jsme díky natáčení poznali hodně,“ řekla Kristina Přikrylová z produkce Stink.