Kampaň s příběhy klientů banky vznikla ve spolupráci s agenturou Ogilvy, produkcí Creative Embassy a s režií dua Mugshots.

Zatímco vloni Raiffeisenbank odpovídala na otázky klientů slovem „samozřejmě“, v nových spotech posouvá do popředí klienty, kteří komentují služby banky. Reklam bude celkem sedm, první se zaměřuje na běžný účet. Dalších šest spotů na produkty banky a stavební spořitelny naváže v následujících měsících. Věnovat se budou minutové půjčce, spořicímu účet, repůjčce, podnikatelskému účtu, online bankovním službám a Vánocům.

„Chceme, aby se klienti v českých bankách nemuseli ptát na věci, které jim usnadní život. Chceme Raiffeisenbank lidem ukázat jako přátelskou a otevřenou firmu pozornou ke svým klientům. Mám radost, že se nám to povedlo ukázat na krátkých příbězích, které nenudí, a naopak vyvolávají pozitivní emoce,“ uvedl Filip Šanda, ředitel marketingu a strategie značky Raiffeisenbank.

Manažerka marketingové komunikace Raiffeisenbank Michaela Kuželová popsala reklamy jako více autentické a zaměřující se na přirozenost denního života. „Věříme, že v nich diváci a klienti najdou i jemný humor,“ dodala.

Kampaň vytvořila kreativní agentura Ogilvy, která stojí i za celým konceptem Samozřejmě. „Letos jsme při tvorbě kampaně měli výhodu, protože koncept už byl úspěšně zavedený. Proto jsme mohli jít o krok dál. Posunuli jsme se v tom, že tentokrát v každé scéně jednotlivých spotů vystupují stejní hrdinové a scény spolu souvisejí, vytvářejí mini příběh,“ uvedl kreativní ředitel agentury Tomáš Belko a doplňuje: „„Další inovace je v humoru a emocích, které přináší právě ten příběh a možnost rozehrát vztah mezi aktéry, ale i to, že jsme scénáře trochu odlehčili a celkově jsme víc hraví.

Režie spotů se ujal režisérský tandem Jindřich Malík a Tomáš Brožek, kteří si říkají Mugshots. O produkci spotů a fotografie se postarala Creative Embassy, a to konkrétně Václav Sládek jako executive producer a managing director. „Pro produkci nebyl tento projekt nejjednodušší, i když to tak nevypadá. Díky symbióze agentury a klienta šlo vše hladce a natáčení bylo pro všechny moc příjemné a neslo se v přátelském duchu. Samozřejmě také díky perfektní pečlivosti a připravenosti režisérského dua. Bez toho by to nešlo,“ uvedl Sládek.

Během natáčení vznikaly také fotografie pro plakáty a outdoor, které pořizovala Alžběta Jungrová. Ta se specializuje na reportážní a dokumentaristické projekty v rozvojovém světě, za které byla opakovaně oceněna v české novinářské soutěži Czech Press Photo.

Vedle televizních reklam se Raiffeisenbank soustředí též na intenzivní online kampaně, pro které jsou natočena i šestivteřinová videa a připraveny další nové vizuály. Na pobočkách se od 1. září začnou objevovat nové plakáty, které v říjnu doplní i plakáty v pražském metru.