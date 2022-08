Digitální poradenská síť spouští kampaň od agentury Somebody & Somebody a režiséra Štěpána Vodrážky. Chce zopakovat slovenský úspěch.

Česká digitální poradenská síť FinGo.cz odstartovala novou celostátní ATL kampaň na podporu svých online i offline finančních služeb. První vlna kampaně se primárně zaměřuje na klienty, kteří řeší své možnosti v oblasti hypotečních úvěrů.

Stěžejní videoformát, který se bude v různých variantách objevovat jako televizní reklama, sponzorský spot nebo online reklamní spot na webu Youtube.com, má na svědomí režisér Štapán Vodrážka, který nedávno získal ocenění na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Agentura Somebody&Somebody, která je autorem kreativy kampaně, pak v minulosti vytvořila například kreativní koncept pro značku Dedoles. Lokaci pro natočení spotu našli tvůrci v pražském coworkingovém centru BaseCamp.

„Na základě zadání klienta jsme chtěli přinést koncept, který by se dal dlouhodobě rozvíjet a zároveň se do budoucna neomezil jen na komunikaci hypoték. Otočili jsme tak klasickou reklamní message ‚Pomůžeme každému‘ a postavili kreativu na člověku, který je tak nepraktický, že naplňuje klasické české rčení ‚komu není rady, tomu není pomoci‘. Prostě takový český Mr. Bean,“ uvedl Radovan Andrej Grezo z agentury Somebody & Somebody a dodal: „YouTube a digitální verze videa dostaly vlastní verzi střihu, protože víme, že jejich konzumace probíhá poněkud jinak než v televizi. Ve statických formátech jsme po určitém snažení přišli na to, jak nepracovat s hlavní postavou napřímo a zároveň mít vizuály jasně propojené s TV a video online kreativou.“

Spojujícím prvkem nové kampaně, která v českých médiích odstartovala 21. srpna, je headline „Porovnejte, zařídíme!“. Ten odkazuje na propojení online i offline služeb poradenské sítě FinGOo.cz, která tak svým charakterem stojí na pomezí online srovnávačů a klasických offline poradenských společností. Brand partnery kampaně jsou banky ČSOB, Raiffeisen bank a UniCredit Bank.

„Chceme českou veřejnost oslovit odvážnou a výraznou kampaní, která bude hlavně ilustrovat naši schopnost propojení online a offline nástrojů. Jsme si vědomi, že v dnešní době chce většina klientů řešit prvotní poptávku jednoduše přímo z mobilního telefonu, ale specifické požadavky a nastavení pak přímo s osobním poradcem. Právě v propojení těchto dvou fází jsme ve FinGo.cz podle nás nejlepší na trhu,“ uvedl ředitel pro inovace a marketing ve FinGo.cz Jakub Ryba.

Obdobná kampaň, která na Slovensku probíhá od května 2022, podle firmy pomohla značce dostat se mezi nejznámnější online i offline poskytovatele poradenských služeb v zemi. V průzkumu trhu z července 2022 se FinGo.sk umístila na prvním místě jako nejznámější internetový srovnávač a jako druhý nejpreferovanější poskytovatel poradenských služeb v oblasti hypoték i pojištění. Jeho reklamy byly spotřebiteli obecně zaznamenány jako druhé nejzapamatovatelnější pro oblast finančních služeb obecně a vyrovnaly se tak i těm nejsilněji komunikujícím bankám na Slovensku.