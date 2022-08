Další ze série spotů od agentury Havas láká na cesty do zahraničí. Ivana Trojana opět režíroval jeho bratr Ondřej Trojan. Produkce se ujala Total Help Art.

Rodinka ze spotů Českých drah v čele s popleteným otcem v podání Ivana Trojana se tentokrát vydává na cestu do Maďarska. Kampaň s kreativou agentury Havas láká na cesty do zahraničí, a to zejména k blízkým sousedům do Polska, Maďarska, Rakouska, Německa nebo na Slovensko.

V příběhu dále účinkují herečky Kristýna Boková jako maminka a Veronika Marková v roli její dcery. V komické miniroli maďarského cestujícího se představuje dvoumetrový ostravák Filip Ježowicz a slečna Péťa, kolem které se zápletka točí. Ivana Trojana opět režíroval jeho bratr Ondřej Trojan. Spot vznikl v produkci Total Help Art dle principů tzv. green filming.

Herci se museli vypořádat s několika cizími obraty, třeba s výrazem „Egészégedre!“ (v maďarštině „Na zdraví!“), rozčileným „Mi történik?“ („Co se děje?“) nebo německým „Was?“, které ale ve scénáři nebylo a vzniklo improvizací na place.

Vizitka kampaně:

Klient: České dráhy

Agentura: Havas Prague

Produkce: Total Help Art

Režie: Ondřej Trojan

Creative director: Jakub Kolářík, Petr Čech

Art director: Pavel Slováček

Account director: Marcela Brabcová

Kamera: Tomáš Sysel

Střih: Vladimír Barák

Zvuk: Jiří Klenka

Produkční: Michaela Syslová