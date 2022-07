Kampaň navazuje na předchozí komunikaci modernějším konceptem. Benefity služeb dodavatele energií představují mluvící spotřebiče.

Společnost Yello přichází po dvou letech s novou komunikační kampaní. Cílem je komunikovat vybrané benefity energií od značky Yello. Strategický přístup a kreativní ztvárnění si vzala na starost agentura Kaspen/Jung von Matt, která obhájila pozici kreativní agentury v jarním výběrovém řízení společnosti.

„Divákům chceme připomínat to, co se u nás nikdy nezmění – tedy dlouhodobá stabilita, férový přístup a starostlivost o naše zákazníky. A přesně takový příběh i strategické zohlednění stávající situace a změny chování lidí nám agentura Kaspen/Jung von Matt naservírovala. Oslovilo nás jejich přemýšlení a kreativní příběh,“ uvedl Michal Kulig, ředitel společnosti Yello v České republice. Příběh je sice nově pojatý, nicméně navazuje na komunikaci, kterou si lidé pamatují z předchozích kampaní.

Kampaň odstartovala 11. července a objevuje se v TV, digitálu a Printu. Jde už o třetí kampaň. Zatímco první byla čistě akviziční a animovaným způsobem poukazovala na to, že Yello dokáže elektřinu i plyn dodávat výhodněji, druhá s novým konceptem, ve kterém se poprvé v hlavní roli představily spotřebiče, zdůrazňovala etablování značky – opět převážně animovaným způsobem.

Nová reklamní kampaň prezentuje benefity spolupráce se značkou Yello prostřednictvím rozhovorů s každodenními klienty – domácími spotřebiči. Do role tazatele byla zvolena lampička, která si povídá s dalšími spotřebiči. „V dialozích jsme se snažili o co největší autenticitu, i když jde o neživé předměty. Každému spotřebiči jsme vtiskli osobitý charakter jak vizuální stylizací, tak hlasem, takže v nich diváci možná poznají nějakého kolegu ze své práce. Nasvícením interiéru jsme se pak snažili vytvořit příjemnou atmosféru Yello domácnosti. O něco více než spotřebiče potom ožívá samotná lampička, kterou jsme vymodelovali ve 3D, abychom nad jejím hereckým projevem měli co největší tvůrčí kontrolu,” uvedla Iva Nitkulinec, head of art agentury Kaspen/Jung von Matt.

Reklamní kampaň poprvé upustila od žlutého, čistě animovaného ztvárnění a používá celobarevný hraný formát s prvky animací. Kromě lampičky v ní vystupuje sporák, tiskárna, tablet, lednička a také pojistková skříň, která je v barvách mateřské společnosti PRE a poukazuje na stabilitu značky Yello. Společné je pro spotřebiče světelně pulzující mluvítko – to odkazuje na palubní počítač HAL 9000 z vesmírné lodi Discovery One v příběhu Arthura C. Clarka Vesmírná odysea.

„Odstartovali jsme taktickou kampaň, která ukazuje nejen naše benefity a stabilitu, ale v závěru si připíjíme také na naše letošní desáté výročí. Jsme stabilním předním alternativním dodavatelem energií s férovým jednáním. Osobně jsem se byl podívat na natáčení a na vlastní oči jsem viděl, jak i v dnešní době je stále náročné a sofistikované natočit kvalitní televizní spot,“ dodal mimo jiné Michal Kulig.

Vizitka kampaně

Klient: Yello

Reklamní agentura: Kaspen/Jung von Matt

Creative director: Lester Tullett

Art director: Iva Nitkulinec, Matuš Němčík, Vítězslav Mecner, Tomáš Minarovič

Copywriter: Julie Vernerová, Petra Sedláčková, Dušan Koutský

Strategy director: Leon Sverdlin

Account director: Tereza Faltová

Account manager: Nikola Luzárová

Account executive: Michaela Martínková

Režie: Jan Zajíček

Produkce: Bypass

Hlasy: Dagmar Čárová, Daniel Čech, Lucia Čižinská, Jaroslav Mendel, Jana Plodková, Tomáš Pšenička a Pavel Vondra